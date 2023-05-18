https://ria.ru/20230518/kovitidi-1872731137.html

Сенатор прокомментировала ЧП с грузовым поездом в Крыму

Сенатор прокомментировала ЧП с грузовым поездом в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023

Сенатор прокомментировала ЧП с грузовым поездом в Крыму

Против России развязана война, ответ РФ на любые посягательства на суверенитет, жизнь и здоровье граждан страны должен быть жестким и понятным, заявила РИА... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:30

2023-05-18T18:30

2023-05-18T18:30

ольга ковитиди

сергей аксенов (политик)

крымская железная дорога

россия

республика крым

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Против России развязана война, ответ РФ на любые посягательства на суверенитет, жизнь и здоровье граждан страны должен быть жестким и понятным, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя ЧП с грузовым поездом. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, сообщил Минтранс Крыма, идут восстановительные работы. По ее словам, все это вынуждает каждого из нас быть более внимательным, сосредоточенным и полезным для своей Родины. "Что касается диверсий и любых посягательств на суверенитет России, на наши территории, на жизнь и здоровье граждан России, ответ должен быть жестким и понятным. Время уговоров прошло", - заключила Ковитиди.

https://ria.ru/20230518/krym-1872579660.html

россия

республика крым

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ольга ковитиди, сергей аксенов (политик), крымская железная дорога, россия, республика крым