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Ситуацию с корью в МГУ локализовали - РИА Новости, 18.05.2023
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11:54 18.05.2023 (обновлено: 11:57 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kor-1872582936.html
Ситуацию с корью в МГУ локализовали
Ситуацию с корью в МГУ локализовали - РИА Новости, 18.05.2023
Ситуацию с корью в МГУ локализовали
Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:54
2023-05-18T11:57
общество
россия
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий.На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Москве сообщало, что у студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий."Мы локализовали, ничего страшного... Приняли все необходимые меры", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос о ситуации с корью в университете.Он уточнил, что было три случая подозрения заболевания, один из них не подтвердился, таким образом в университете подтверждено два случая кори.
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общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
Ситуацию с корью в МГУ локализовали

Ситуацию с корью в МГУ локализовали, подтверждены два случая заболевания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМГУ им. М. В. Ломоносова в Москве
МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий.
На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Москве сообщало, что у студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.
"Мы локализовали, ничего страшного... Приняли все необходимые меры", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос о ситуации с корью в университете.
Он уточнил, что было три случая подозрения заболевания, один из них не подтвердился, таким образом в университете подтверждено два случая кори.
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