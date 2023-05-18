https://ria.ru/20230518/kor-1872582936.html
Ситуацию с корью в МГУ локализовали
Ситуацию с корью в МГУ локализовали - РИА Новости, 18.05.2023
Ситуацию с корью в МГУ локализовали
Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:54
2023-05-18T11:54
2023-05-18T11:57
общество
россия
мгу имени м. в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872340484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a1da92d55996c514f4869a6845432c2.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий.На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Москве сообщало, что у студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий."Мы локализовали, ничего страшного... Приняли все необходимые меры", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос о ситуации с корью в университете.Он уточнил, что было три случая подозрения заболевания, один из них не подтвердился, таким образом в университете подтверждено два случая кори.
https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872340484_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_8eb105a2c36fce653a81f5187577fbc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
Ситуацию с корью в МГУ локализовали
Ситуацию с корью в МГУ локализовали, подтверждены два случая заболевания
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий.
На прошлой неделе управление Роспотребнадзора
по Москве
сообщало, что у студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.
"Мы локализовали, ничего страшного... Приняли все необходимые меры", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос о ситуации с корью в университете.
Он уточнил, что было три случая подозрения заболевания, один из них не подтвердился, таким образом в университете подтверждено два случая кори.
Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори