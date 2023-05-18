https://ria.ru/20230518/kor-1872582936.html

Ситуацию с корью в МГУ локализовали

Ситуацию с корью в МГУ локализовали - РИА Новости, 18.05.2023

Ситуацию с корью в МГУ локализовали

Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:54

2023-05-18T11:54

2023-05-18T11:57

общество

россия

мгу имени м. в. ломоносова

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Три случая подозрения на корь было в Московском государственном университете, один из них не подтвердился, приняты все необходимые меры, ситуация локализована, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий.На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Москве сообщало, что у студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий."Мы локализовали, ничего страшного... Приняли все необходимые меры", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос о ситуации с корью в университете.Он уточнил, что было три случая подозрения заболевания, один из них не подтвердился, таким образом в университете подтверждено два случая кори.

https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова