https://ria.ru/20230518/konyak-1872738650.html

Ереванский коньячный завод допустил прекращение экспорта продукции в Россию

Ереванский коньячный завод допустил прекращение экспорта продукции в Россию - РИА Новости, 18.05.2023

Ереванский коньячный завод допустил прекращение экспорта продукции в Россию

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, сообщил министр экономики... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:56

2023-05-18T18:56

2023-05-18T20:55

экономика

россия

армения

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790950833_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_53637c2b5cb9696c8bf2e15942e86f73.jpg

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.Глава министерства подчеркнул, что это создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда.Pernod Ricard сообщала, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet и коньяк Ararat.

https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, армения, санкции в отношении россии