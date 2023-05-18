https://ria.ru/20230518/konyak-1872738650.html
Ереванский коньячный завод допустил прекращение экспорта продукции в Россию
Ереванский коньячный завод допустил прекращение экспорта продукции в Россию - РИА Новости, 18.05.2023
Ереванский коньячный завод допустил прекращение экспорта продукции в Россию
Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, сообщил министр экономики... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:56
2023-05-18T18:56
2023-05-18T20:55
экономика
россия
армения
санкции в отношении россии
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ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.Глава министерства подчеркнул, что это создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда.Pernod Ricard сообщала, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet и коньяк Ararat.
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, армения, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Армения, Санкции в отношении России
Ереванский коньячный завод допустил прекращение экспорта продукции в Россию
Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в Россию
ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.
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"Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию", — сказал он в парламенте страны.
Глава министерства подчеркнул, что это создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда.
Pernod Ricard сообщала, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле Pernod Ricard десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet и коньяк Ararat.
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