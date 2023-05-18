https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872656418.html

Минобороны Австрии считает, что Россия сможет отразить контрнаступление ВСУ

Минобороны Австрии считает, что Россия сможет отразить контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 18.05.2023

Минобороны Австрии считает, что Россия сможет отразить контрнаступление ВСУ

Российская армия в состоянии отразить украинское контрнаступление, РФ нельзя недооценивать, считает военный стратег министерства обороны Австрии полковник... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:23

2023-05-18T15:23

2023-05-18T15:25

специальная военная операция на украине

россия

киев

австрия

маркус райснер

алексей резников

владимир рогов

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Российская армия в состоянии отразить украинское контрнаступление, РФ нельзя недооценивать, считает военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. "Я предупреждаю о том, что не следует недооценивать российскую армию. Русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез, даже если они совершают огромные ошибки… Также есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление", – сказал полковник в интервью немецкой газете Zeit. Райснер также упомянул видео, на котором один российский танк под Херсоном противостоит целому механизированному батальону ВСУ и подбивает множество боевых машин. "Многие по меньшей мере преувеличивают слабость российской армии. Есть попытки дискредитировать российскую армию и создать впечатление, что она больше не является серьезным противником. В последние месяцы, например, неоднократно появлялись сообщения о том, что российские ВВС находятся на пределе своих возможностей и не могут наносить прицельные удары. Но это неправда", – отметил Райснер. Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872636230.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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россия, киев, австрия, маркус райснер, алексей резников, владимир рогов, вооруженные силы украины