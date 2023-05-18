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Порошенко анонсировал наступление украинских войск "со дня на день" - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872636230.html
Порошенко анонсировал наступление украинских войск "со дня на день"
Порошенко анонсировал наступление украинских войск "со дня на день" - РИА Новости, 18.05.2023
Порошенко анонсировал наступление украинских войск "со дня на день"
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью испанской газете Mundo утверждает, что наступление украинских войск начнется "со дня на день". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:10
2023-05-18T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр порошенко
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью испанской газете Mundo утверждает, что наступление украинских войск начнется "со дня на день". Порошенко заявил, что украинскому наступлению не придется ждать месяцы или недели - "оно начнется со дня на день". При этом он отметил, что украинские войска "собираются атаковать в разных точках". Как пишет издание, свои заявления Порошенко сделал во время посещения украинских позиций в районе Артемовска и Авдеевки. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872530854.html
https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html
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в мире, украина, петр порошенко, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Порошенко, Россия, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР
Порошенко анонсировал наступление украинских войск "со дня на день"

Бывший президент Украины Порошенко: наступление украинских войск начнется со дня на день

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью испанской газете Mundo утверждает, что наступление украинских войск начнется "со дня на день".
Порошенко заявил, что украинскому наступлению не придется ждать месяцы или недели - "оно начнется со дня на день". При этом он отметил, что украинские войска "собираются атаковать в разных точках".
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Как пишет издание, свои заявления Порошенко сделал во время посещения украинских позиций в районе Артемовска и Авдеевки.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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