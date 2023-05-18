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В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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06:13 18.05.2023 (обновлено: 07:33 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872530854.html
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 18.05.2023
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ
Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной бронетехники на передовой, об этом Business Insider заявил военный... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T06:13
2023-05-18T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
москва
денис шмыгаль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной бронетехники на передовой, об этом Business Insider заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик."Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники", — считает эксперт.По его словам, большое количество сосредоточенного на передовой западного оружия и тяжелой бронетехники, включая боевые машины пехоты, бронированные разведывательные машины, танки и бронетранспортеры, будет самым главным предвестником начала наступления.Однако до сих пор неясно, считает аналитик, сможет ли Украина осуществить задуманный план. Тем не менее, по мнению Мэтрика, Киев официально объявит о наступлении лишь тогда, когда его начало станет очевидным для всех.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.Ранее МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал.
https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html
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в мире, украина, киев, москва, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Москва, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ

Аналитик Мэтрик: сосредоточение западной техники станет признаком начала наступления ВСУ

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной бронетехники на передовой, об этом Business Insider заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
"Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники", — считает эксперт.
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По его словам, большое количество сосредоточенного на передовой западного оружия и тяжелой бронетехники, включая боевые машины пехоты, бронированные разведывательные машины, танки и бронетранспортеры, будет самым главным предвестником начала наступления.
Однако до сих пор неясно, считает аналитик, сможет ли Украина осуществить задуманный план. Тем не менее, по мнению Мэтрика, Киев официально объявит о наступлении лишь тогда, когда его начало станет очевидным для всех.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Ранее МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваДенис ШмыгальДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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