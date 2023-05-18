Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским
Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским в той или иной форме
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящие "в той или иной форме" контакты участников саммита "семерки" с Владимиром Зеленским.
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"Президент Зеленский всегда ранее принимал участие в работе лидеров G7 по Украине, и мы ожидаем, что тем или иным способом или образом в ходе саммита у лидеров будет возможность взаимодействовать с президентом Зеленским", - заявил на брифинге в преддверии саммита высокопоставленный представитель Белого дома.
В четверг агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщало, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" в онлайн-режиме 21 мая.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.