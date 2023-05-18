Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kontakty-1872782437.html
Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским
Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским - РИА Новости, 18.05.2023
Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским
Белый дом подтвердил предстоящие "в той или иной форме" контакты участников саммита "семерки" с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:33
2023-05-18T23:33
в мире
хиросима (префектура)
япония
украина
владимир зеленский
g7
оон
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871639835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe6ed65ea552fd7fe040bd863e8f9789.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящие "в той или иной форме" контакты участников саммита "семерки" с Владимиром Зеленским. В четверг агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщало, что ​​ Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" в онлайн-режиме 21 мая. Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230517/bitva-1872373454.html
https://ria.ru/20230517/g7-1872463442.html
хиросима (префектура)
япония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871639835_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bd167f03fd12da128af88ac2c4f8cf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), япония, украина, владимир зеленский, g7, оон, администрация президента сша
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Украина, Владимир Зеленский, G7, ООН, Администрация президента США
Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским

Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским в той или иной форме

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящие "в той или иной форме" контакты участников саммита "семерки" с Владимиром Зеленским.
«
"Президент Зеленский всегда ранее принимал участие в работе лидеров G7 по Украине, и мы ожидаем, что тем или иным способом или образом в ходе саммита у лидеров будет возможность взаимодействовать с президентом Зеленским", - заявил на брифинге в преддверии саммита высокопоставленный представитель Белого дома.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем
17 мая, 13:24
В четверг агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщало, что ​​ Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" в онлайн-режиме 21 мая.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
МИД заявил об утрате G7 авторитета
17 мая, 17:51
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияУкраинаВладимир ЗеленскийG7ООНАдминистрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала