https://ria.ru/20230518/kontakty-1872782437.html

Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским

Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским - РИА Новости, 18.05.2023

Белый дом подтвердил контакты участников саммита G7 с Зеленским

Белый дом подтвердил предстоящие "в той или иной форме" контакты участников саммита "семерки" с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:33

2023-05-18T23:33

2023-05-18T23:33

в мире

хиросима (префектура)

япония

украина

владимир зеленский

g7

оон

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящие "в той или иной форме" контакты участников саммита "семерки" с Владимиром Зеленским. В четверг агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщало, что ​​ Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" в онлайн-режиме 21 мая. Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230517/bitva-1872373454.html

https://ria.ru/20230517/g7-1872463442.html

хиросима (префектура)

япония

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хиросима (префектура), япония, украина, владимир зеленский, g7, оон, администрация президента сша