https://ria.ru/20230518/konflikt-1872759498.html
Рогов считает, что США нужен постоянный конфликт на Украине
Рогов считает, что США нужен постоянный конфликт на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Рогов считает, что США нужен постоянный конфликт на Украине
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что США нужен постоянный конфликт на Украине, как в горящем, так и тлеющем формате. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:25
2023-05-18T20:25
2023-05-18T20:25
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
владимир рогов
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что США нужен постоянный конфликт на Украине, как в горящем, так и тлеющем формате. Ранее газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает варианты долгосрочного "замораживания", они включают в себя определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Согласно информации газеты, эти границы не обязательно должны быть официальными. Издание подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение. "США заинтересованы в сохранении военного конфликта на постукраинском пространстве в любом формате: тлеющем, еще лучше в постоянно горящем, но на это у режима Зеленского не хватит ресурсов", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, мозговыми центрами в США прописаны несколько сценариев развития конфликта на Украине. "Один из них – контрнаступление, риск которого никуда не делся, но вероятность его успеха с каждым днем снижается, второй - стабилизация конфликта и накачка постукраинского пространства максимумом видов вооружений, для того, чтобы поджечь затем противостояние с большей силой, параллельно организуя диверсии на территории Российской Федерации. Это два основных сценария, которые рассматриваются Западом. Какой они выберут, покажет время и будет зависеть от их возможностей и сил вредить нам", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20230518/ssha-1872623000.html
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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сша, украина, россия, владимир рогов, джо байден
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Владимир Рогов, Джо Байден
Рогов считает, что США нужен постоянный конфликт на Украине
Рогов: США нужен постоянный конфликт на Украине, как в горящем, так и тлеющем формате
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что США нужен постоянный конфликт на Украине, как в горящем, так и тлеющем формате.
Ранее газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена
обсуждает варианты долгосрочного "замораживания", они включают в себя определение потенциальных границ, которые Украина и Россия
согласились бы не пересекать. Согласно информации газеты, эти границы не обязательно должны быть официальными. Издание подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение.
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"США заинтересованы в сохранении военного конфликта на постукраинском пространстве в любом формате: тлеющем, еще лучше в постоянно горящем, но на это у режима Зеленского не хватит ресурсов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, мозговыми центрами в США прописаны несколько сценариев развития конфликта на Украине.
"Один из них – контрнаступление, риск которого никуда не делся, но вероятность его успеха с каждым днем снижается, второй - стабилизация конфликта и накачка постукраинского пространства максимумом видов вооружений, для того, чтобы поджечь затем противостояние с большей силой, параллельно организуя диверсии на территории Российской Федерации. Это два основных сценария, которые рассматриваются Западом. Какой они выберут, покажет время и будет зависеть от их возможностей и сил вредить нам", - сказал Рогов.
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