https://ria.ru/20230518/kofe-1872582429.html

Кофейня в Перми назвала сообщения о кофе на грудном молоке шуткой

Кофейня в Перми назвала сообщения о кофе на грудном молоке шуткой - РИА Новости, 18.05.2023

Кофейня в Перми назвала сообщения о кофе на грудном молоке шуткой

Информация о продаже кофе на грудном молоке в Перми является шуткой, сообщил РИА Новости владелец кофейни, предложившей такой продукт, Максим Кобелев. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:52

2023-05-18T11:52

2023-05-18T11:52

общество

пермь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

молоко

кофе

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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Информация о продаже кофе на грудном молоке в Перми является шуткой, сообщил РИА Новости владелец кофейни, предложившей такой продукт, Максим Кобелев. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Кофе Смайл" было опубликовано видео о продаже пермской кофейней "уникального" кофе на грудном молоке. Уточнялось, что у кафе девять поставщиков (кормящих мам), а также, что продукт безопасен, так как у предоставляющих молоко женщин берут подтверждающие справки из медучреждений. После этого краевое управление Роспотребнадзора начало проверку, так как "реализация грудного молока под видом пищевого продукта запрещена". "Это родилось всё в качестве шутки. Хотели сделать ролик только для своего использования. Но всё быстро разошлось через Telegram... Сегодня даю опровержение. У нас есть кофе с молоком, вкус которого похож на грудное. Мы имитировали вкус грудного молока смешением козьего и миндального молока", - сообщил Кобелев.

https://ria.ru/20230515/kofe-1871902539.html

пермь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, молоко, кофе