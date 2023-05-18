https://ria.ru/20230518/kofe-1872582429.html
Кофейня в Перми назвала сообщения о кофе на грудном молоке шуткой
Кофейня в Перми назвала сообщения о кофе на грудном молоке шуткой - РИА Новости, 18.05.2023
Кофейня в Перми назвала сообщения о кофе на грудном молоке шуткой
Информация о продаже кофе на грудном молоке в Перми является шуткой, сообщил РИА Новости владелец кофейни, предложившей такой продукт, Максим Кобелев. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:52
2023-05-18T11:52
2023-05-18T11:52
общество
пермь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
молоко
кофе
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Информация о продаже кофе на грудном молоке в Перми является шуткой, сообщил РИА Новости владелец кофейни, предложившей такой продукт, Максим Кобелев. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Кофе Смайл" было опубликовано видео о продаже пермской кофейней "уникального" кофе на грудном молоке. Уточнялось, что у кафе девять поставщиков (кормящих мам), а также, что продукт безопасен, так как у предоставляющих молоко женщин берут подтверждающие справки из медучреждений. После этого краевое управление Роспотребнадзора начало проверку, так как "реализация грудного молока под видом пищевого продукта запрещена". "Это родилось всё в качестве шутки. Хотели сделать ролик только для своего использования. Но всё быстро разошлось через Telegram... Сегодня даю опровержение. У нас есть кофе с молоком, вкус которого похож на грудное. Мы имитировали вкус грудного молока смешением козьего и миндального молока", - сообщил Кобелев.
https://ria.ru/20230515/kofe-1871902539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, молоко, кофе
Общество, Пермь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Молоко, Кофе
Кофейня в Перми назвала сообщения о кофе на грудном молоке шуткой
Владелец пермской "Кофе Смайл" Кобелев назвал сообщения о кофе на грудном молоке шуткой