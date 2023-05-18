https://ria.ru/20230518/knr-1872514413.html

СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель

СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T00:35

2023-05-18T00:35

2023-05-18T00:50

китай

москва

брюссель

ли хуэй

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.По информации МИД Украины, Ли Хуэй посетил Украину. В ходе его визита состоялась встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По информации ведомства, Кулеба назвал неприемлемыми для Киева предложения, которые бы предусматривали потерю части территорий или замораживание конфликта."Ли Хуэй... планирует нанести визит чиновникам в сердце Европейского Союза не следующей неделе прежде, чем он отправится в Москву", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в объявленном МИД Китая графике турне спецпредставителя Брюссель не указывался.Согласно газете, ожидается, что в столице Бельгии он встретится с управляющим директором по странам Азии и Океании Европейской внешнеполитической службы Гуннаром Вигандом.Издание пишет, что Ли Хуэй должен вернуться в Польшу с Украины 18 мая и остаться там до 21 мая.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872383336.html

https://ria.ru/20230420/konflikt-1866761675.html

китай

москва

брюссель

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