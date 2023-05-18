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СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель - РИА Новости, 18.05.2023
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00:35 18.05.2023 (обновлено: 00:50 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/knr-1872514413.html
СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель
СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель
Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:35
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китай
москва
брюссель
ли хуэй
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.По информации МИД Украины, Ли Хуэй посетил Украину. В ходе его визита состоялась встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По информации ведомства, Кулеба назвал неприемлемыми для Киева предложения, которые бы предусматривали потерю части территорий или замораживание конфликта."Ли Хуэй... планирует нанести визит чиновникам в сердце Европейского Союза не следующей неделе прежде, чем он отправится в Москву", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в объявленном МИД Китая графике турне спецпредставителя Брюссель не указывался.Согласно газете, ожидается, что в столице Бельгии он встретится с управляющим директором по странам Азии и Океании Европейской внешнеполитической службы Гуннаром Вигандом.Издание пишет, что Ли Хуэй должен вернуться в Польшу с Украины 18 мая и остаться там до 21 мая.
https://ria.ru/20230517/kitay-1872383336.html
https://ria.ru/20230420/konflikt-1866761675.html
китай
москва
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китай, москва, брюссель, ли хуэй, в мире
Китай, Москва, Брюссель, Ли Хуэй, В мире
СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель

SCMP: спецпредставитель КНР Ли перед визитом в Москву планирует посетить Брюссель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛи Хуэй
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ли Хуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправится в Москву в рамках европейского турне по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
По информации МИД Украины, Ли Хуэй посетил Украину. В ходе его визита состоялась встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По информации ведомства, Кулеба назвал неприемлемыми для Киева предложения, которые бы предусматривали потерю части территорий или замораживание конфликта.
Китайский дипломат Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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"Ли Хуэй... планирует нанести визит чиновникам в сердце Европейского Союза не следующей неделе прежде, чем он отправится в Москву", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в объявленном МИД Китая графике турне спецпредставителя Брюссель не указывался.
Согласно газете, ожидается, что в столице Бельгии он встретится с управляющим директором по странам Азии и Океании Европейской внешнеполитической службы Гуннаром Вигандом.
Издание пишет, что Ли Хуэй должен вернуться в Польшу с Украины 18 мая и остаться там до 21 мая.
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