https://ria.ru/20230518/kitay-1872551733.html

Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ

Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ

Страны "Большой семерки" (G7) и ЕС не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Китаю должна употребляться в официальных заявлениях, передает... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:05

2023-05-18T10:05

2023-05-18T10:05

в мире

китай

g7

фумио кисида

евросоюз

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) и ЕС не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Китаю должна употребляться в официальных заявлениях, передает газета Financial Times. Ранее агентство Блумберг сообщало, что страны G7 намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая. "За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях", - передает издание. Отмечается, что европейские чиновники настороженно относятся к идее прямых антикитайских высказываний. Кроме того, они опасаются, что может создаться впечатление, будто Запад выступает против всего остального мира. По их мнению, более разумно попытаться "изменить поведение" Пекина посредством взаимодействия с ним. "Можно ясно дать понять, с какими действиями вы не согласны, не называя тех, кого вы обвиняете в их совершении… Неужели нам действительно нужно напрямую показывать пальцем на Китай?" - заявил неназванный европейский чиновник, принимающий участие в создании коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита "Большой семерки" в Хиросиме. По его словам, США пытаются добиться более жесткой риторики по вопросу Тайваня. Издание полагает, что многое будет зависеть от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая.

https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html

https://ria.ru/20230517/bitva-1872373454.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, g7, фумио кисида, евросоюз