Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ
Financial Times: страны G7 и ЕС спорят, как упоминать Китай в официальных заявлениях
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) и ЕС не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Китаю должна употребляться в официальных заявлениях, передает газета Financial Times.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что страны G7 намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая.
"За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях", - передает издание.
Отмечается, что европейские чиновники настороженно относятся к идее прямых антикитайских высказываний. Кроме того, они опасаются, что может создаться впечатление, будто Запад выступает против всего остального мира. По их мнению, более разумно попытаться "изменить поведение" Пекина посредством взаимодействия с ним.
"Можно ясно дать понять, с какими действиями вы не согласны, не называя тех, кого вы обвиняете в их совершении… Неужели нам действительно нужно напрямую показывать пальцем на Китай?" - заявил неназванный европейский чиновник, принимающий участие в создании коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита "Большой семерки" в Хиросиме.
Издание полагает, что многое будет зависеть от премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая.