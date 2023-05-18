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Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
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10:05 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kitay-1872551733.html
Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ
Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ
Страны "Большой семерки" (G7) и ЕС не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Китаю должна употребляться в официальных заявлениях, передает... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:05
2023-05-18T10:05
в мире
китай
g7
фумио кисида
евросоюз
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) и ЕС не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Китаю должна употребляться в официальных заявлениях, передает газета Financial Times. Ранее агентство Блумберг сообщало, что страны G7 намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая. "За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях", - передает издание. Отмечается, что европейские чиновники настороженно относятся к идее прямых антикитайских высказываний. Кроме того, они опасаются, что может создаться впечатление, будто Запад выступает против всего остального мира. По их мнению, более разумно попытаться "изменить поведение" Пекина посредством взаимодействия с ним. "Можно ясно дать понять, с какими действиями вы не согласны, не называя тех, кого вы обвиняете в их совершении… Неужели нам действительно нужно напрямую показывать пальцем на Китай?" - заявил неназванный европейский чиновник, принимающий участие в создании коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита "Большой семерки" в Хиросиме. По его словам, США пытаются добиться более жесткой риторики по вопросу Тайваня. Издание полагает, что многое будет зависеть от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая.
https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html
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в мире, китай, g7, фумио кисида, евросоюз
В мире, Китай, G7, Фумио Кисида, Евросоюз
Позиция по Китаю вызвала споры между странами G7 и ЕС, пишут СМИ

Financial Times: страны G7 и ЕС спорят, как упоминать Китай в официальных заявлениях

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) и ЕС не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Китаю должна употребляться в официальных заявлениях, передает газета Financial Times.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что страны G7 намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая.
"За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях", - передает издание.
Отмечается, что европейские чиновники настороженно относятся к идее прямых антикитайских высказываний. Кроме того, они опасаются, что может создаться впечатление, будто Запад выступает против всего остального мира. По их мнению, более разумно попытаться "изменить поведение" Пекина посредством взаимодействия с ним.
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"Можно ясно дать понять, с какими действиями вы не согласны, не называя тех, кого вы обвиняете в их совершении… Неужели нам действительно нужно напрямую показывать пальцем на Китай?" - заявил неназванный европейский чиновник, принимающий участие в создании коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита "Большой семерки" в Хиросиме.
По его словам, США пытаются добиться более жесткой риторики по вопросу Тайваня.
Издание полагает, что многое будет зависеть от премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая.
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