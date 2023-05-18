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На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста - РИА Новости, 18.05.2023
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11:17 18.05.2023 (обновлено: 16:16 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kipr-1872571615.html
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста - РИА Новости, 18.05.2023
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста
Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:17
2023-05-18T16:16
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АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в Никосии. В посольстве добавили, что к ним не обращались ни задержанные, ни "этот якобы имеющийся журналист".Сообщение о происшествии дал только телеканал Alpha, другие СМИ перепечатали его репортаж.Кипрский телеканал Alpha сообщил в среду вечером, что полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста, проживающего в Пафосе. Задержали двух подозреваемых в заговоре с целью убийства. Одного из них арестовали в пятницу в гостинице в Лимасоле, второго — в субботу в своем доме в Пафосе. По информации телеканала, конфликт связан с личными и финансовыми разногласиями между подозреваемым и "потенциальной жертвой".
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в мире, кипр, россия, пафос
В мире, Кипр, Россия, Пафос
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста

Полиция Кипра задержала двух россиян по делу о покушении на журналиста

© iStock.com / Joseh51cameraАвтомобиль кипрской полиции
Автомобиль кипрской полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© iStock.com / Joseh51camera
Автомобиль кипрской полиции. Архивное фото
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АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в Никосии.
«
"Полиция нас проинформировала в установленном порядке о задержанных, как обычно это делается. В настоящее время нами выясняется, о каком российском журналисте может идти речь", — сообщили в диппредставительстве.
В посольстве добавили, что к ним не обращались ни задержанные, ни "этот якобы имеющийся журналист".
Сообщение о происшествии дал только телеканал Alpha, другие СМИ перепечатали его репортаж.
Кипрский телеканал Alpha сообщил в среду вечером, что полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста, проживающего в Пафосе. Задержали двух подозреваемых в заговоре с целью убийства. Одного из них арестовали в пятницу в гостинице в Лимасоле, второго — в субботу в своем доме в Пафосе. По информации телеканала, конфликт связан с личными и финансовыми разногласиями между подозреваемым и "потенциальной жертвой".
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