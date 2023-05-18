https://ria.ru/20230518/kipr-1872571615.html
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста - РИА Новости, 18.05.2023
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста
Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:17
2023-05-18T11:17
2023-05-18T16:16
в мире
кипр
россия
пафос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872647060_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_d7a93b1356c8a0d5b23a3fdcfff57e03.jpg
АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в Никосии. В посольстве добавили, что к ним не обращались ни задержанные, ни "этот якобы имеющийся журналист".Сообщение о происшествии дал только телеканал Alpha, другие СМИ перепечатали его репортаж.Кипрский телеканал Alpha сообщил в среду вечером, что полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста, проживающего в Пафосе. Задержали двух подозреваемых в заговоре с целью убийства. Одного из них арестовали в пятницу в гостинице в Лимасоле, второго — в субботу в своем доме в Пафосе. По информации телеканала, конфликт связан с личными и финансовыми разногласиями между подозреваемым и "потенциальной жертвой".
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867873159.html
кипр
россия
пафос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872647060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fb83397e2e3024729cfc916e68c3902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, россия, пафос
В мире, Кипр, Россия, Пафос
На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста
Полиция Кипра задержала двух россиян по делу о покушении на журналиста
АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в Никосии.
«
"Полиция нас проинформировала в установленном порядке о задержанных, как обычно это делается. В настоящее время нами выясняется, о каком российском журналисте может идти речь", — сообщили в диппредставительстве.
В посольстве добавили, что к ним не обращались ни задержанные, ни "этот якобы имеющийся журналист".
Сообщение о происшествии дал только телеканал Alpha, другие СМИ перепечатали его репортаж.
Кипрский телеканал Alpha сообщил в среду вечером, что полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста, проживающего в Пафосе
. Задержали двух подозреваемых в заговоре с целью убийства. Одного из них арестовали в пятницу в гостинице в Лимасоле
, второго — в субботу в своем доме в Пафосе. По информации телеканала, конфликт связан с личными и финансовыми разногласиями между подозреваемым и "потенциальной жертвой".
Очевидцы сообщили о поджоге Российского центра науки и культуры на Кипре