https://ria.ru/20230518/kipr-1872571615.html

На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста

На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста - РИА Новости, 18.05.2023

На Кипре задержали двух россиян по делу о покушении на журналиста

Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:17

2023-05-18T11:17

2023-05-18T16:16

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АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании двух россиян по делу о покушении на российского журналиста, сообщили РИА Новости в посольстве в Никосии. В посольстве добавили, что к ним не обращались ни задержанные, ни "этот якобы имеющийся журналист".Сообщение о происшествии дал только телеканал Alpha, другие СМИ перепечатали его репортаж.Кипрский телеканал Alpha сообщил в среду вечером, что полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста, проживающего в Пафосе. Задержали двух подозреваемых в заговоре с целью убийства. Одного из них арестовали в пятницу в гостинице в Лимасоле, второго — в субботу в своем доме в Пафосе. По информации телеканала, конфликт связан с личными и финансовыми разногласиями между подозреваемым и "потенциальной жертвой".

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867873159.html

кипр

россия

пафос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кипр, россия, пафос