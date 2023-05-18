СМИ: на Кипре предотвратили убийство российского журналиста
Alpha: на Кипре предотвратили покушение на российского журналиста, подозреваемые задержаны
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
АФИНЫ, 18 мая - РИА Новости. Полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста, имя которого не называется, задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства, утверждает кипрский телеканал Alpha.
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"Полиция раскрыла план убийства российского журналиста, проживающего на нашем острове, и уже арестовала двух подозреваемых", - сообщило ТВ.
По утверждению телеканала, убийство заказал 62-летний "мужчина русско-еврейского происхождения", постоянно проживающий в Пафосе, а убить планировали "российского журналиста, также постоянно проживающего в Пафосе".
"Выполнение контракта, похоже, взял на себя 56-летний россиянин, прибывший на Кипр на прошлой неделе. После скоординированной операции полиции 56-летний мужчина был обнаружен в гостинице в Лимасоле, где сотрудники полиции надели на него наручники. В минувшую субботу он предстал перед провинциальным судом Лимасола, который постановил поместить его под арест на шесть дней", - сообщило ТВ.
В ходе расследования власти разыскали 62-летнего мужчину, который якобы организовал приезд 56-летнего мужчины на Кипр и исполнение заказного убийства.
"Подозреваемый был арестован днем в субботу, в своем доме в Пафосе. В воскресенье он также предстал перед Окружным судом Лимасола, который постановил задержать его на пять дней. Оба подозреваются в заговоре с целью совершения убийства", - сообщил телеканал.
Он сообщил также, что власти получили информацию о политически мотивированном заказе на убийство.
"В ходе расследования дела появились доказательства личных и финансовых разногласий между 62-летним мужчиной и потенциальной жертвой", - говорится в сообщении.