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СМИ: на Кипре предотвратили убийство российского журналиста - РИА Новости, 18.05.2023
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00:15 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kipr-1872512889.html
СМИ: на Кипре предотвратили убийство российского журналиста
СМИ: на Кипре предотвратили убийство российского журналиста - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: на Кипре предотвратили убийство российского журналиста
Полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста, имя которого не называется, задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:15
2023-05-18T00:15
кипр
лимасол (район)
пафос
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АФИНЫ, 18 мая - РИА Новости. Полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста, имя которого не называется, задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства, утверждает кипрский телеканал Alpha. По утверждению телеканала, убийство заказал 62-летний "мужчина русско-еврейского происхождения", постоянно проживающий в Пафосе, а убить планировали "российского журналиста, также постоянно проживающего в Пафосе". "Выполнение контракта, похоже, взял на себя 56-летний россиянин, прибывший на Кипр на прошлой неделе. После скоординированной операции полиции 56-летний мужчина был обнаружен в гостинице в Лимасоле, где сотрудники полиции надели на него наручники. В минувшую субботу он предстал перед провинциальным судом Лимасола, который постановил поместить его под арест на шесть дней", - сообщило ТВ. В ходе расследования власти разыскали 62-летнего мужчину, который якобы организовал приезд 56-летнего мужчины на Кипр и исполнение заказного убийства. "Подозреваемый был арестован днем в субботу, в своем доме в Пафосе. В воскресенье он также предстал перед Окружным судом Лимасола, который постановил задержать его на пять дней. Оба подозреваются в заговоре с целью совершения убийства", - сообщил телеканал. Он сообщил также, что власти получили информацию о политически мотивированном заказе на убийство. "В ходе расследования дела появились доказательства личных и финансовых разногласий между 62-летним мужчиной и потенциальной жертвой", - говорится в сообщении.
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кипр, лимасол (район), пафос, в мире
Кипр, Лимасол (район), Пафос, В мире
СМИ: на Кипре предотвратили убийство российского журналиста

Alpha: на Кипре предотвратили покушение на российского журналиста, подозреваемые задержаны

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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АФИНЫ, 18 мая - РИА Новости. Полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста, имя которого не называется, задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства, утверждает кипрский телеканал Alpha.
«
"Полиция раскрыла план убийства российского журналиста, проживающего на нашем острове, и уже арестовала двух подозреваемых", - сообщило ТВ.
По утверждению телеканала, убийство заказал 62-летний "мужчина русско-еврейского происхождения", постоянно проживающий в Пафосе, а убить планировали "российского журналиста, также постоянно проживающего в Пафосе".
"Выполнение контракта, похоже, взял на себя 56-летний россиянин, прибывший на Кипр на прошлой неделе. После скоординированной операции полиции 56-летний мужчина был обнаружен в гостинице в Лимасоле, где сотрудники полиции надели на него наручники. В минувшую субботу он предстал перед провинциальным судом Лимасола, который постановил поместить его под арест на шесть дней", - сообщило ТВ.
В ходе расследования власти разыскали 62-летнего мужчину, который якобы организовал приезд 56-летнего мужчины на Кипр и исполнение заказного убийства.
"Подозреваемый был арестован днем в субботу, в своем доме в Пафосе. В воскресенье он также предстал перед Окружным судом Лимасола, который постановил задержать его на пять дней. Оба подозреваются в заговоре с целью совершения убийства", - сообщил телеканал.
Он сообщил также, что власти получили информацию о политически мотивированном заказе на убийство.
"В ходе расследования дела появились доказательства личных и финансовых разногласий между 62-летним мужчиной и потенциальной жертвой", - говорится в сообщении.
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