https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html

"Миллионы долларов впустую". Киев подставил западных союзников

"Миллионы долларов впустую". Киев подставил западных союзников - РИА Новости, 18.05.2023

"Миллионы долларов впустую". Киев подставил западных союзников

Похоже, российской армии удалось уничтожить самый дорогостоящий комплекс вооружений, который Киев получил от НАТО. В Минобороны отчитались о поражении... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:00

2023-05-18T08:00

2023-05-18T08:10

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

украина

сша

валерий залужный

алексей леонков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, российской армии удалось уничтожить самый дорогостоящий комплекс вооружений, который Киев получил от НАТО. В Минобороны отчитались о поражении американского ЗРК Patriot. Это признали и в США. Правда, не полностью. О том, что произошло в Киеве, — в материале РИА Новости.Воздушная засадаЭти кадры облетели все соцсети: ночной город — и не менее 30 пусков зенитных ракет ЗРК Patriot за неполные две с половиной минуты. Большинство боеприпасов уходят вверх, но два отклоняются и улетают куда-то в жилую застройку. В конце ролика отчетливо видно, как там, откуда стартовали ракеты, происходит несколько мощных взрывов.Как заявили во вторник в российском Минобороны, это и был удар "Кинжалом"."Благодаря скорости "Кинжал" внезапно поразил американскую ЗРК из воздушной засады — боевые расчеты ничего не могли предпринять для защиты зенитных систем, — подчеркнул информированный источник РИА Новости. — "Кинжалы" достигают военных объектов на территории Украины за считанные минуты. Поэтому такие цели, как ЗРК Patriot, не успевают сменить позицию после стрельбы или перезарядиться".Удар нанес скоростной истребитель-перехватчик МиГ-31К — штатный и пока единственный носитель гиперзвуковых аэробаллистических ракет. Однако этому предшествовала масштабная операция ВКС и ВМФ, перегрузивших украинскую ПВО "Геранями", "Калибрами" и ложными целями. Когда в дело вступил "Кинжал", батарея находилась на перезарядке и была фактически беззащитна.Источник РИА Новости не уточнил, что именно уничтожила гиперзвуковая ракета — пусковые, РЛС или машины сопровождения. Министерство обороны Украины эту информацию комментировать отказалось.В свою очередь, Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщает, что комплекс ПВО, "вероятно", был серьезно поврежден. В настоящий момент прорабатывается способ его вывоза на Запад для ремонта.При этом главком ВСУ Валерий Залужный продолжает утверждать, что силы ПВО сбили аж шесть "Кинжалов"."Перехватить сложно""Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего ЗРК Patriot уничтожила одну ракету, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — То ли по скудоумию, то ли от безысходности разгоняется волна мифического уничтожения "Кинжала". Все запасы ЗРК Patriot закончатся в одночасье, если украинские военные продолжат разменивать батареи этих американских комплексов на российские гиперзвуковые ракеты."Пэтриоты" не способны сбить гиперзвуковое оружие, поясняет он. РЛС не может отследить такую цель из-за ограничения по скорости перехватываемого объекта до трех чисел Маха на встречном курсе. При перехвате вдогон противоракета должна лететь в полтора раза быстрее "Кинжала".Эксперт напомнил, что ранее в США проводились испытания по перехвату гиперзвуковых целей морским аналогом Patriot в системе ПРО Aegis. Выяснилось, что для перехвата гиперзвуковых целей нужно очень много ракет — от 50 и больше. В Пентагоне постепенно приходят к выводу, что гарантированная защита от такого оружия в принципе невозможна. А американцы заметно отстают в этой сфере от России и Китая.Логистика под ударомАтака на батарею ПВО — часть серии мощных авиационных и ракетных ударов, наносимых российскими авиацией и флотом в последние дни по объектам военной инфраструктуры. Особое внимание уделяется главной логистической линии ВСУ Львов — Тернополь — Хмельницкий. В воздух взлетают склады с боекомплектом и техникой, предназначенными для полномасштабного наступления.Ставки сейчас необычайно высоки. Страны Запада и украинские власти ждут успеха. Иначе, чего уже не скрывают в Америке и Европе, союзники сократят помощь.Уничтожение или даже повреждение американского ЗРК — серьезный удар по их решимости поставлять в зону конфликта передовые технологии. Да и худшей рекламы конкретно для Patriot на мировых рынках вооружений придумать сложно.

https://ria.ru/20230515/abrams-1872016599.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230517/artemovsk-1872464751.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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