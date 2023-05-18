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Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве - РИА Новости, 18.05.2023
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Культура
 
14:17 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kino-1872628074.html
Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве
Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве - РИА Новости, 18.05.2023
Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Карена Шахназарова — "Хитровка. Знак четырех". Кто из звезд приехал на светский вечер — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:17
2023-05-18T14:17
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карен шахназаров
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве прошла премьера нового фильма Карена Шахназарова — "Хитровка. Знак четырех". Кто из звезд приехал на светский вечер — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Фото, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Карен Шахназаров

Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве прошла премьера нового фильма Карена Шахназарова — "Хитровка. Знак четырех". Кто из звезд приехал на светский вечер — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

События в фильме разворачиваются в 1902 году. Сюжет — расследование убийства таинственного индийца-сикха. Жил он в бандитском районе Москвы — Хитровке.

Режиссер Карен Шахназаров на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

События в фильме разворачиваются в 1902 году. Сюжет — расследование убийства таинственного индийца-сикха. Жил он в бандитском районе Москвы — Хитровке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Михаил Пореченков — в одной из главных ролей. Он сыграл Владимира Гиляровского.

Актер Михаил Пореченков на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Михаил Пореченков — в одной из главных ролей. Он сыграл Владимира Гиляровского.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Его персонаж разбирается в произошедшем на Хитровке вместе с Константином Станиславским, образ которого воплотил Константин Крюков.

Актер Константин Крюков на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Его персонаж разбирается в произошедшем на Хитровке вместе с Константином Станиславским, образ которого воплотил Константин Крюков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александру Олешко досталась роль Немировича-Данченко. На премьеру актер пришел на костылях. Он восстанавливается после разрыва ахилловых сухожилий.

Актер Александр Олешко на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Александру Олешко досталась роль Немировича-Данченко. На премьеру актер пришел на костылях. Он восстанавливается после разрыва ахилловых сухожилий.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 12
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Снимался в фильме и Васант Балан, выступавший за сборную РУДН в КВН.

Актер Васант Балан с актрисой Вероникой Тимофеевой на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Снимался в фильме и Васант Балан, выступавший за сборную РУДН в КВН.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 12
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На премьере был замечен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

На премьере был замечен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 12
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Среди гостей был Евгений Петросян.

Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян и режиссер Карен Шахназаров на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Среди гостей был Евгений Петросян.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посмотреть проект приехал режиссер Алексей Учитель ("Матильда", "Цой", "Стрельцов").

Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Посмотреть проект приехал режиссер Алексей Учитель ("Матильда", "Цой", "Стрельцов").

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посетил вечер и художник Никас Сафронов.

Художник Никас Сафронов на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Посетил вечер и художник Никас Сафронов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Александра Ребенок позировала на красной дорожке в черном платье в пол. Смелая деталь наряда — разрез до бедра.

Актриса Александра Ребенок на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Актриса Александра Ребенок позировала на красной дорожке в черном платье в пол. Смелая деталь наряда — разрез до бедра.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Звезду "Универа" Алексея Гаврилова тоже видели на ковровой дорожке.

Актер Алексей Гаврилов на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Звезду "Универа" Алексея Гаврилова тоже видели на ковровой дорожке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Шанс посмотреть ленту в числе первых был и Вячеслава Манучарова.

В российском прокате "Хитровка. Знак четырех" стартует уже сегодня, 18 мая.

Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве

Шанс посмотреть ленту в числе первых был и Вячеслава Манучарова.

В российском прокате "Хитровка. Знак четырех" стартует уже сегодня, 18 мая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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