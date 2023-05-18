https://ria.ru/20230518/kino-1872628074.html

Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве

Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве - РИА Новости, 18.05.2023

Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве

В Москве прошла премьера нового фильма Карена Шахназарова — "Хитровка. Знак четырех". Кто из звезд приехал на светский вечер — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:17

2023-05-18T14:17

2023-05-18T14:17

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карен шахназаров

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве прошла премьера нового фильма Карена Шахназарова — "Хитровка. Знак четырех". Кто из звезд приехал на светский вечер — в фотоленте РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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