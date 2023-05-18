Светская премьера: Шаханазаров представил фильм о бандитской Москве

События в фильме разворачиваются в 1902 году. Сюжет — расследование убийства таинственного индийца-сикха. Жил он в бандитском районе Москвы — Хитровке.
События в фильме разворачиваются в 1902 году. Сюжет — расследование убийства таинственного индийца-сикха. Жил он в бандитском районе Москвы — Хитровке.
Михаил Пореченков — в одной из главных ролей. Он сыграл Владимира Гиляровского.
Михаил Пореченков — в одной из главных ролей. Он сыграл Владимира Гиляровского.
Его персонаж разбирается в произошедшем на Хитровке вместе с Константином Станиславским, образ которого воплотил Константин Крюков.
Его персонаж разбирается в произошедшем на Хитровке вместе с Константином Станиславским, образ которого воплотил Константин Крюков.
Александру Олешко досталась роль Немировича-Данченко. На премьеру актер пришел на костылях. Он восстанавливается после разрыва ахилловых сухожилий.
Александру Олешко досталась роль Немировича-Данченко. На премьеру актер пришел на костылях. Он восстанавливается после разрыва ахилловых сухожилий.
Снимался в фильме и Васант Балан, выступавший за сборную РУДН в КВН.
Снимался в фильме и Васант Балан, выступавший за сборную РУДН в КВН.
На премьере был замечен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
На премьере был замечен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Среди гостей был Евгений Петросян.
Посмотреть проект приехал режиссер Алексей Учитель ("Матильда", "Цой", "Стрельцов").
Посмотреть проект приехал режиссер Алексей Учитель ("Матильда", "Цой", "Стрельцов").
Посетил вечер и художник Никас Сафронов.
Актриса Александра Ребенок позировала на красной дорожке в черном платье в пол. Смелая деталь наряда — разрез до бедра.
Актриса Александра Ребенок позировала на красной дорожке в черном платье в пол. Смелая деталь наряда — разрез до бедра.
Звезду "Универа" Алексея Гаврилова тоже видели на ковровой дорожке.
Звезду "Универа" Алексея Гаврилова тоже видели на ковровой дорожке.
Шанс посмотреть ленту в числе первых был и Вячеслава Манучарова.
В российском прокате "Хитровка. Знак четырех" стартует уже сегодня, 18 мая.
Шанс посмотреть ленту в числе первых был и Вячеслава Манучарова.
В российском прокате "Хитровка. Знак четырех" стартует уже сегодня, 18 мая.