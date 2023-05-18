Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
 
16:06 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/khozyaystva-1872665380.html
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края - РИА Новости, 18.05.2023
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:06
2023-05-18T16:06
алтайский край
алтайский край
россия
виктор томенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_7f2f32ff67c3c5c4902f9a1b0e173bc3.jpg
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной ходу посевной. "Принял участие в совещании, которое провел президент Владимир Путин о весенних полевых работах…Посевная кампания идет по всему краю — общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам, включая овес, гречиху, пшеницу. В прошлом году закупили более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 миллиарда рублей", - написал Томенко. По словам главы региона, мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд аграриев, господдержка — все это приводит и к увеличению урожайности, и к развитию сельского хозяйства. "Мука, крупа, сыр, масло и другая продукция нашего края очень востребованы по всей стране. Но мы не останавливаемся на достигнутом, ищем пути развития. В том числе работаем с федеральным правительством по расширению мер поддержки. Мы уже распределили между производителями зерна первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 миллионов и теперь будем перечислять второй — примерно в том же объеме…Не сомневаюсь, что в этом году мы снова получим богатый урожай", - написал губернатор.
https://ria.ru/20230517/kotelnaya-1872412351.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_868b357412899c4c6fcd551d1a11f164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия, виктор томенко, владимир путин
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Владимир Путин
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края

Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной ходу посевной.
"Принял участие в совещании, которое провел президент Владимир Путин о весенних полевых работах…Посевная кампания идет по всему краю — общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам, включая овес, гречиху, пшеницу. В прошлом году закупили более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 миллиарда рублей", - написал Томенко.
По словам главы региона, мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд аграриев, господдержка — все это приводит и к увеличению урожайности, и к развитию сельского хозяйства.
"Мука, крупа, сыр, масло и другая продукция нашего края очень востребованы по всей стране. Но мы не останавливаемся на достигнутом, ищем пути развития. В том числе работаем с федеральным правительством по расширению мер поддержки. Мы уже распределили между производителями зерна первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 миллионов и теперь будем перечислять второй — примерно в том же объеме…Не сомневаюсь, что в этом году мы снова получим богатый урожай", - написал губернатор.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе
17 мая, 15:09
 
Алтайский крайАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала