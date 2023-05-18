https://ria.ru/20230518/khozyaystva-1872665380.html
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края - РИА Новости, 18.05.2023
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:06
2023-05-18T16:06
2023-05-18T16:06
алтайский край
алтайский край
россия
виктор томенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_7f2f32ff67c3c5c4902f9a1b0e173bc3.jpg
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной ходу посевной. "Принял участие в совещании, которое провел президент Владимир Путин о весенних полевых работах…Посевная кампания идет по всему краю — общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам, включая овес, гречиху, пшеницу. В прошлом году закупили более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 миллиарда рублей", - написал Томенко. По словам главы региона, мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд аграриев, господдержка — все это приводит и к увеличению урожайности, и к развитию сельского хозяйства. "Мука, крупа, сыр, масло и другая продукция нашего края очень востребованы по всей стране. Но мы не останавливаемся на достигнутом, ищем пути развития. В том числе работаем с федеральным правительством по расширению мер поддержки. Мы уже распределили между производителями зерна первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 миллионов и теперь будем перечислять второй — примерно в том же объеме…Не сомневаюсь, что в этом году мы снова получим богатый урожай", - написал губернатор.
https://ria.ru/20230517/kotelnaya-1872412351.html
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_868b357412899c4c6fcd551d1a11f164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, россия, виктор томенко, владимир путин
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Владимир Путин
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края
Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной ходу посевной.
"Принял участие в совещании, которое провел президент Владимир Путин о весенних полевых работах…Посевная кампания идет по всему краю — общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам, включая овес, гречиху, пшеницу. В прошлом году закупили более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 миллиарда рублей", - написал Томенко.
По словам главы региона, мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд аграриев, господдержка — все это приводит и к увеличению урожайности, и к развитию сельского хозяйства.
"Мука, крупа, сыр, масло и другая продукция нашего края очень востребованы по всей стране. Но мы не останавливаемся на достигнутом, ищем пути развития. В том числе работаем с федеральным правительством по расширению мер поддержки. Мы уже распределили между производителями зерна первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 миллионов и теперь будем перечислять второй — примерно в том же объеме…Не сомневаюсь, что в этом году мы снова получим богатый урожай", - написал губернатор.
Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе