https://ria.ru/20230518/khozyaystva-1872665380.html

Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края

Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края - РИА Новости, 18.05.2023

Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили хозяйства Алтайского края

Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:06

2023-05-18T16:06

2023-05-18T16:06

алтайский край

алтайский край

россия

виктор томенко

владимир путин

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БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Более тысячи новых тракторов и комбайнов закупили к сезону хозяйства Алтайского края, написал губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале по итогам видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной ходу посевной. "Принял участие в совещании, которое провел президент Владимир Путин о весенних полевых работах…Посевная кампания идет по всему краю — общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам, включая овес, гречиху, пшеницу. В прошлом году закупили более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 миллиарда рублей", - написал Томенко. По словам главы региона, мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд аграриев, господдержка — все это приводит и к увеличению урожайности, и к развитию сельского хозяйства. "Мука, крупа, сыр, масло и другая продукция нашего края очень востребованы по всей стране. Но мы не останавливаемся на достигнутом, ищем пути развития. В том числе работаем с федеральным правительством по расширению мер поддержки. Мы уже распределили между производителями зерна первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 миллионов и теперь будем перечислять второй — примерно в том же объеме…Не сомневаюсь, что в этом году мы снова получим богатый урожай", - написал губернатор.

https://ria.ru/20230517/kotelnaya-1872412351.html

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алтайский край, россия, виктор томенко, владимир путин