https://ria.ru/20230518/kharkov-1872513037.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:18
2023-05-18T00:18
2023-05-18T00:59
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20230516/vzryvy-1872274375.html
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харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Суспильне": в Харькове прогремел взрыв