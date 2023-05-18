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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 18.05.2023 (обновлено: 00:59 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kharkov-1872513037.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:18
2023-05-18T00:59
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Суспильне": в Харькове прогремел взрыв

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
"В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
16 мая, 22:52
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьВ мире
 
 
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