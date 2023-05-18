https://ria.ru/20230518/kharkov-1872513037.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T00:18

2023-05-18T00:18

2023-05-18T00:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ пишут о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230516/vzryvy-1872274375.html

харьков

харьковская область

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харьков, харьковская область, в мире