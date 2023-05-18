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В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу - РИА Новости, 18.05.2023
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22:37 18.05.2023 (обновлено: 22:49 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/karantin-1872777888.html
В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу
В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу - РИА Новости, 18.05.2023
В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу
Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и нескольких пригородных поселках, он будет действовать до 1 августа, следует из постановления, опубликованного РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:37
2023-05-18T22:49
калининград
птичий грипп h5n8
общество
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КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и нескольких пригородных поселках, он будет действовать до 1 августа, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из документа, карантин ввели в Калининграде и еще в 20 близлежащих населенных пунктах после того, как в озере Пеньковое была найдена мертвая чайка. Эпизоотический очаг установлен на расстоянии 300 метров от озера. В карантинных зонах запрещается лечить больных птиц, посещать эпизоотический очаг посторонними лицами, ввозить и вывозить инкубационное яйцо, заготавливать и вывозить корма, проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птиц и животных. Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введен до 1 июня на территории калининградской исправительной колонии №8 из-за погибшей от ВПГ домашней курицы в подсобном хозяйстве на ее территории.
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калининград, птичий грипп h5n8, общество
Калининград, птичий грипп H5N8, Общество
В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу

В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу до 1 августа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУтки в пруду парка
Утки в пруду парка - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Утки в пруду парка. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и нескольких пригородных поселках, он будет действовать до 1 августа, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Ограничительные мероприятия (карантин) по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года", - говорится в указе.
Как следует из документа, карантин ввели в Калининграде и еще в 20 близлежащих населенных пунктах после того, как в озере Пеньковое была найдена мертвая чайка. Эпизоотический очаг установлен на расстоянии 300 метров от озера.
В карантинных зонах запрещается лечить больных птиц, посещать эпизоотический очаг посторонними лицами, ввозить и вывозить инкубационное яйцо, заготавливать и вывозить корма, проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птиц и животных.
Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введен до 1 июня на территории калининградской исправительной колонии №8 из-за погибшей от ВПГ домашней курицы в подсобном хозяйстве на ее территории.
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