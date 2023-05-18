В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу
В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу до 1 августа
Утки в пруду парка. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и нескольких пригородных поселках, он будет действовать до 1 августа, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Ограничительные мероприятия (карантин) по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года", - говорится в указе.
Как следует из документа, карантин ввели в Калининграде и еще в 20 близлежащих населенных пунктах после того, как в озере Пеньковое была найдена мертвая чайка. Эпизоотический очаг установлен на расстоянии 300 метров от озера.
В карантинных зонах запрещается лечить больных птиц, посещать эпизоотический очаг посторонними лицами, ввозить и вывозить инкубационное яйцо, заготавливать и вывозить корма, проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птиц и животных.
Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введен до 1 июня на территории калининградской исправительной колонии №8 из-за погибшей от ВПГ домашней курицы в подсобном хозяйстве на ее территории.