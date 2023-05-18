https://ria.ru/20230518/karantin-1872777888.html

В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу

В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу - РИА Новости, 18.05.2023

В Калининграде ввели карантин по птичьему гриппу

Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и нескольких пригородных поселках, он будет действовать до 1 августа, следует из постановления, опубликованного РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T22:37

2023-05-18T22:37

2023-05-18T22:49

калининград

птичий грипп h5n8

общество

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КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и нескольких пригородных поселках, он будет действовать до 1 августа, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из документа, карантин ввели в Калининграде и еще в 20 близлежащих населенных пунктах после того, как в озере Пеньковое была найдена мертвая чайка. Эпизоотический очаг установлен на расстоянии 300 метров от озера. В карантинных зонах запрещается лечить больных птиц, посещать эпизоотический очаг посторонними лицами, ввозить и вывозить инкубационное яйцо, заготавливать и вывозить корма, проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птиц и животных. Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введен до 1 июня на территории калининградской исправительной колонии №8 из-за погибшей от ВПГ домашней курицы в подсобном хозяйстве на ее территории.

https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html

калининград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининград, птичий грипп h5n8, общество