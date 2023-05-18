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В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023
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15:37 18.05.2023 (обновлено: 17:33 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/karantin-1872659395.html
В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа
В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023
В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 11 районах столицы из-за птичьего гриппа, соответствующий документ опубликовали на его сайте. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:37
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здоровье - общество
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капотня
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анастасия ракова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 11 районах столицы из-за птичьего гриппа, соответствующий документ опубликовали на его сайте.Ограничения установили в пределах очага птичьего гриппа, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Территории — очаги распространения вируса закроют для посещения. В районах, где введут карантин, запрещается ввозить и вывозить птиц и яйца, перемещать птиц, лечить больных особей и снимать перо и перья с упавших, а также проводить сельхозярмарки и другие мероприятия, связанные с перевозкой птиц.Карантин снимут после завершения мероприятий по ликвидации очага заболевания.Контроль за исполнением распоряжения поручили заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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москва
капотня
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здоровье - общество, москва, капотня, москворечье-сабурово, анастасия ракова , сергей собянин
Здоровье - Общество, Москва, Капотня, Москворечье-Сабурово, Анастасия Ракова , Сергей Собянин
В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

Мэр Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Татьяна ЛатышеваУтки на прудах в Москве
Утки на прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Татьяна Латышева
Утки на прудах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 11 районах столицы из-за птичьего гриппа, соответствующий документ опубликовали на его сайте.
Ограничения установили в пределах очага птичьего гриппа, угрожаемой зоны и зоны наблюдения.
Территории — очаги распространения вируса закроют для посещения. В районах, где введут карантин, запрещается ввозить и вывозить птиц и яйца, перемещать птиц, лечить больных особей и снимать перо и перья с упавших, а также проводить сельхозярмарки и другие мероприятия, связанные с перевозкой птиц.
Карантин снимут после завершения мероприятий по ликвидации очага заболевания.
Контроль за исполнением распоряжения поручили заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Здоровье - ОбществоМоскваКапотняМоскворечье-СабуровоАнастасия РаковаСергей Собянин
 
 
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