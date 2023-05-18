https://ria.ru/20230518/karantin-1872659395.html

В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023

В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 11 районах столицы из-за птичьего гриппа, соответствующий документ опубликовали на его сайте. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:37

2023-05-18T15:37

2023-05-18T17:33

здоровье - общество

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москворечье-сабурово

анастасия ракова

сергей собянин

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 11 районах столицы из-за птичьего гриппа, соответствующий документ опубликовали на его сайте.Ограничения установили в пределах очага птичьего гриппа, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Территории — очаги распространения вируса закроют для посещения. В районах, где введут карантин, запрещается ввозить и вывозить птиц и яйца, перемещать птиц, лечить больных особей и снимать перо и перья с упавших, а также проводить сельхозярмарки и другие мероприятия, связанные с перевозкой птиц.Карантин снимут после завершения мероприятий по ликвидации очага заболевания.Контроль за исполнением распоряжения поручили заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

https://ria.ru/20230507/gripp-1870273591.html

москва

капотня

москворечье-сабурово

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, москва, капотня, москворечье-сабурово, анастасия ракова , сергей собянин