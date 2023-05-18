https://ria.ru/20230518/kanada-1872521485.html

Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ

Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ

Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:16

2023-05-18T02:16

2023-05-18T02:17

канада

альберта

chevron

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать производство, сообщает газета New York Times. Отмечается, что огонь угрожает не только месторождениям, но и трубопроводам. На этом фоне крупнейшие участники рынка, включая Chevron и Paramount Resources, совместно сократили добычу в объеме, эквивалентном не менее чем 240 тысячам баррелей нефти в сутки. Как пишет издание, значительная часть территорий в провинции Альберта, где ведется газодобыча, остается под "очень большим" либо "экстремальным" риском пожаров. Кроме того, под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается еще порядка 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Газета уточняет, что в связи с падением добычи нефти и газа и сохранением угроз для территорий, где производство еще не остановлено, цены на углеводороды уже начали повышаться.

https://ria.ru/20230517/neft-1872456293.html

канада

альберта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, альберта, chevron , цены на нефть