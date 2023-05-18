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Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ
Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ
Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T02:16
2023-05-18T02:16
2023-05-18T02:17
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать производство, сообщает газета New York Times. Отмечается, что огонь угрожает не только месторождениям, но и трубопроводам. На этом фоне крупнейшие участники рынка, включая Chevron и Paramount Resources, совместно сократили добычу в объеме, эквивалентном не менее чем 240 тысячам баррелей нефти в сутки. Как пишет издание, значительная часть территорий в провинции Альберта, где ведется газодобыча, остается под "очень большим" либо "экстремальным" риском пожаров. Кроме того, под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается еще порядка 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Газета уточняет, что в связи с падением добычи нефти и газа и сохранением угроз для территорий, где производство еще не остановлено, цены на углеводороды уже начали повышаться.
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канада, альберта, chevron , цены на нефть
Канада, Альберта, Chevron , Цены на нефть
Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ
NYT: лесные пожары на западе Канады наносят удар по нефтегазовой отрасли, сокращая добычу