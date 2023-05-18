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Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
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02:16 18.05.2023 (обновлено: 02:17 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kanada-1872521485.html
Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ
Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ
Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T02:16
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канада
альберта
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать производство, сообщает газета New York Times. Отмечается, что огонь угрожает не только месторождениям, но и трубопроводам. На этом фоне крупнейшие участники рынка, включая Chevron и Paramount Resources, совместно сократили добычу в объеме, эквивалентном не менее чем 240 тысячам баррелей нефти в сутки. Как пишет издание, значительная часть территорий в провинции Альберта, где ведется газодобыча, остается под "очень большим" либо "экстремальным" риском пожаров. Кроме того, под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается еще порядка 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Газета уточняет, что в связи с падением добычи нефти и газа и сохранением угроз для территорий, где производство еще не остановлено, цены на углеводороды уже начали повышаться.
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канада, альберта, chevron , цены на нефть
Канада, Альберта, Chevron , Цены на нефть
Лесные пожары в Канаде наносят удар по нефтегазовой отрасли, пишут СМИ

NYT: лесные пожары на западе Канады наносят удар по нефтегазовой отрасли, сокращая добычу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Лесные пожары, разразившиеся в настоящее время на территории запада Канады, наносят удар по нефтегазовой отрасли страны, вынуждая компании сворачивать производство, сообщает газета New York Times.
«
"Масштабные пожары на западе Канады, которые вынудили тысячи людей покинуть свои дома, также наносят удар по сердцу канадской нефтяной и газовой сферы, вынуждая компании сворачивать производство", - говорится в публикации.
Отмечается, что огонь угрожает не только месторождениям, но и трубопроводам. На этом фоне крупнейшие участники рынка, включая Chevron и Paramount Resources, совместно сократили добычу в объеме, эквивалентном не менее чем 240 тысячам баррелей нефти в сутки.
Как пишет издание, значительная часть территорий в провинции Альберта, где ведется газодобыча, остается под "очень большим" либо "экстремальным" риском пожаров. Кроме того, под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается еще порядка 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки.
Газета уточняет, что в связи с падением добычи нефти и газа и сохранением угроз для территорий, где производство еще не остановлено, цены на углеводороды уже начали повышаться.
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