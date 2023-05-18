https://ria.ru/20230518/integratsiya-1872666434.html

Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске

Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске - РИА Новости, 18.05.2023

Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске

Запад пытается "растащить по национальным квартирам" страны постсоветского пространства, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:08

2023-05-18T16:08

2023-05-18T16:08

политика

в мире

белоруссия

александр вольфович

одкб

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Запад пытается "растащить по национальным квартирам" страны постсоветского пространства, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. "Под ударом находятся интеграционные связи на постсоветском пространстве, в том числе в рамках ОДКБ. Нас пытаются растащить по национальным квартирам", - сказал Вольфович на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. По его словам, Запад использует "инструменты мягкой силы, предлагаются различные альтернативные двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества". "К чему эти сделки приводят, мы все прекрасно видим. И что может произойти, знаем", - подчеркнул Вольфович.

https://ria.ru/20230221/putin-1853408326.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, в мире, белоруссия, александр вольфович, одкб