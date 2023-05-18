https://ria.ru/20230518/integratsiya-1872666434.html
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске - РИА Новости, 18.05.2023
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске
Запад пытается "растащить по национальным квартирам" страны постсоветского пространства, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:08
2023-05-18T16:08
2023-05-18T16:08
политика
в мире
белоруссия
александр вольфович
одкб
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Запад пытается "растащить по национальным квартирам" страны постсоветского пространства, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. "Под ударом находятся интеграционные связи на постсоветском пространстве, в том числе в рамках ОДКБ. Нас пытаются растащить по национальным квартирам", - сказал Вольфович на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. По его словам, Запад использует "инструменты мягкой силы, предлагаются различные альтернативные двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества". "К чему эти сделки приводят, мы все прекрасно видим. И что может произойти, знаем", - подчеркнул Вольфович.
https://ria.ru/20230221/putin-1853408326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, белоруссия, александр вольфович, одкб
Политика, В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, ОДКБ
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске
Совбез Белоруссии: Запад пытается растащить по национальным квартирам страны бывшего СССР