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Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске - РИА Новости, 18.05.2023
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16:08 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/integratsiya-1872666434.html
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске - РИА Новости, 18.05.2023
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске
Запад пытается "растащить по национальным квартирам" страны постсоветского пространства, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:08
2023-05-18T16:08
политика
в мире
белоруссия
александр вольфович
одкб
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Запад пытается "растащить по национальным квартирам" страны постсоветского пространства, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. "Под ударом находятся интеграционные связи на постсоветском пространстве, в том числе в рамках ОДКБ. Нас пытаются растащить по национальным квартирам", - сказал Вольфович на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. По его словам, Запад использует "инструменты мягкой силы, предлагаются различные альтернативные двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества". "К чему эти сделки приводят, мы все прекрасно видим. И что может произойти, знаем", - подчеркнул Вольфович.
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политика, в мире, белоруссия, александр вольфович, одкб
Политика, В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, ОДКБ
Запад пытается разрушить интеграцию постсоветских стран, заявили в Минске

Совбез Белоруссии: Запад пытается растащить по национальным квартирам страны бывшего СССР

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Запад пытается "растащить по национальным квартирам" страны постсоветского пространства, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
"Под ударом находятся интеграционные связи на постсоветском пространстве, в том числе в рамках ОДКБ. Нас пытаются растащить по национальным квартирам", - сказал Вольфович на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.
По его словам, Запад использует "инструменты мягкой силы, предлагаются различные альтернативные двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества". "К чему эти сделки приводят, мы все прекрасно видим. И что может произойти, знаем", - подчеркнул Вольфович.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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