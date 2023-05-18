https://ria.ru/20230518/immersiv-1872463038.html
Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России
Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России - РИА Новости, 18.05.2023
Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России
Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России, которые могут изменить представление о прогулках, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:48
2023-05-18T03:48
2023-05-18T03:48
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России, которые могут изменить представление о прогулках, сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.Иммерсивный — значит "погружающий, создающий эффект присутствия". Вместо гидов на таких променадах – актеры, а вместо привычного рассказа о достопримечательностях – небанальные сюжеты.Проект "Голос Внутри" проводит иммерсивные прогулки по Москве, а также во Владивостоке, Хабаровске и Тюмени в формате театрализованных экскурсий. Участники надевают наушники и не просто следуют за гидами-актерами в поисках достопримечательностей, а оказываются в другом времени. Вокруг – уже не шум автомобилей, а топот лошадиных копыт, скрип карет и звон древних колоколов. Такая прогулка — шанс ненадолго сбежать в прошлое, скрыться от реальности. Можно стать охотником за звуками и отправиться в небольшое аудиопутешествие. Или узнать, почему Москва — "город счастливых" и где искать удачу на знакомых улицах.Экскурсия "Радио Фабрика" по бывшему залу паровых машин Ярославской Большой мануфактуры погружает участников в жизнь завода, с его шумом станков, смехом ткачих и музыкой. Каждый рисунок на стене и плитка на полу будут подсказкой, ключом к событиям, которые происходили здесь десятилетия назад. Гуляя вдоль станков, гости фабрики увидят рабочее место первой женщины, побывавшей в космосе, – Валентины Терешковой.В музее "Калачная" в Коломне пекут калачи по традициям XIV века, и на экскурсии их можно попробовать. Из рецепта, кстати, тайны не делают. Актеры щедро осыпают гостей – не только мукой, но и старинными русскими пословицами и интересными фактами. Они расскажут, почему булочка – важный исторический артефакт, чем крендели отличаются от бубликов и что такое "пятницкий калач".Ростовский кремль "сыграл роль" московского в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Сейчас в музее-заповеднике повсюду можно найти фотографии со съемок. Необычный квест от сотрудников кремля помогает погрузиться в атмосферу любимого фильма еще больше. Участникам иммерсивной экскурсии предлагают примерить костюмы героев ленты и стать на время Иваном Грозным, Марфой Васильевной, Жоржем Милославским или бравым стрельцом. Чем больше компания, тем интереснее.В Кемерово туристы хвалят иммерсивный спектакль-променад "Четвертая группа". Он рассказывает об истории иностранных рабочих на Кузбассе и создан сотрудниками Театра для детей и молодежи и музея-заповедника "Красная горка". Спектакль проходит в здании 1917 года, количество зрителей ограничено — не более двадцати человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, москва, владивосток, валентина терешкова, леонид гайдай, иван грозный, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Владивосток, Валентина Терешкова, Леонид Гайдай, Иван Грозный, отдых в России, Туризм
Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России
Эксперты Туту составили список самых интересных иммерсивных экскурсий в городах России
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России, которые могут изменить представление о прогулках, сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.
Иммерсивный — значит "погружающий, создающий эффект присутствия". Вместо гидов на таких променадах – актеры, а вместо привычного рассказа о достопримечательностях – небанальные сюжеты.
Проект "Голос Внутри" проводит иммерсивные прогулки по Москве, а также во Владивостоке, Хабаровске и Тюмени в формате театрализованных экскурсий. Участники надевают наушники и не просто следуют за гидами-актерами в поисках достопримечательностей, а оказываются в другом времени.
Вокруг – уже не шум автомобилей, а топот лошадиных копыт, скрип карет и звон древних колоколов. Такая прогулка — шанс ненадолго сбежать в прошлое, скрыться от реальности. Можно стать охотником за звуками и отправиться в небольшое аудиопутешествие. Или узнать, почему Москва — "город счастливых" и где искать удачу на знакомых улицах.
Экскурсия "Радио Фабрика" по бывшему залу паровых машин Ярославской Большой мануфактуры погружает участников в жизнь завода, с его шумом станков, смехом ткачих и музыкой. Каждый рисунок на стене и плитка на полу будут подсказкой, ключом к событиям, которые происходили здесь десятилетия назад. Гуляя вдоль станков, гости фабрики увидят рабочее место первой женщины, побывавшей в космосе, – Валентины Терешковой.
В музее "Калачная" в Коломне пекут калачи по традициям XIV века, и на экскурсии их можно попробовать. Из рецепта, кстати, тайны не делают. Актеры щедро осыпают гостей – не только мукой, но и старинными русскими пословицами и интересными фактами. Они расскажут, почему булочка – важный исторический артефакт, чем крендели отличаются от бубликов и что такое "пятницкий калач".
Ростовский кремль "сыграл роль" московского в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Сейчас в музее-заповеднике повсюду можно найти фотографии со съемок. Необычный квест от сотрудников кремля помогает погрузиться в атмосферу любимого фильма еще больше. Участникам иммерсивной экскурсии предлагают примерить костюмы героев ленты и стать на время Иваном Грозным, Марфой Васильевной, Жоржем Милославским или бравым стрельцом. Чем больше компания, тем интереснее.
В Кемерово туристы хвалят иммерсивный спектакль-променад "Четвертая группа". Он рассказывает об истории иностранных рабочих на Кузбассе и создан сотрудниками Театра для детей и молодежи и музея-заповедника "Красная горка". Спектакль проходит в здании 1917 года, количество зрителей ограничено — не более двадцати человек.
Самые красивые деревни России: чему удивляются и местные, и иностранцы