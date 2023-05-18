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Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России

Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России - РИА Новости, 18.05.2023

Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России

Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России, которые могут изменить представление о прогулках, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T03:48

2023-05-18T03:48

2023-05-18T03:48

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые интересные иммерсивные экскурсии в городах России, которые могут изменить представление о прогулках, сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.Иммерсивный — значит "погружающий, создающий эффект присутствия". Вместо гидов на таких променадах – актеры, а вместо привычного рассказа о достопримечательностях – небанальные сюжеты.Проект "Голос Внутри" проводит иммерсивные прогулки по Москве, а также во Владивостоке, Хабаровске и Тюмени в формате театрализованных экскурсий. Участники надевают наушники и не просто следуют за гидами-актерами в поисках достопримечательностей, а оказываются в другом времени. Вокруг – уже не шум автомобилей, а топот лошадиных копыт, скрип карет и звон древних колоколов. Такая прогулка — шанс ненадолго сбежать в прошлое, скрыться от реальности. Можно стать охотником за звуками и отправиться в небольшое аудиопутешествие. Или узнать, почему Москва — "город счастливых" и где искать удачу на знакомых улицах.Экскурсия "Радио Фабрика" по бывшему залу паровых машин Ярославской Большой мануфактуры погружает участников в жизнь завода, с его шумом станков, смехом ткачих и музыкой. Каждый рисунок на стене и плитка на полу будут подсказкой, ключом к событиям, которые происходили здесь десятилетия назад. Гуляя вдоль станков, гости фабрики увидят рабочее место первой женщины, побывавшей в космосе, – Валентины Терешковой.В музее "Калачная" в Коломне пекут калачи по традициям XIV века, и на экскурсии их можно попробовать. Из рецепта, кстати, тайны не делают. Актеры щедро осыпают гостей – не только мукой, но и старинными русскими пословицами и интересными фактами. Они расскажут, почему булочка – важный исторический артефакт, чем крендели отличаются от бубликов и что такое "пятницкий калач".Ростовский кремль "сыграл роль" московского в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Сейчас в музее-заповеднике повсюду можно найти фотографии со съемок. Необычный квест от сотрудников кремля помогает погрузиться в атмосферу любимого фильма еще больше. Участникам иммерсивной экскурсии предлагают примерить костюмы героев ленты и стать на время Иваном Грозным, Марфой Васильевной, Жоржем Милославским или бравым стрельцом. Чем больше компания, тем интереснее.В Кемерово туристы хвалят иммерсивный спектакль-променад "Четвертая группа". Он рассказывает об истории иностранных рабочих на Кузбассе и создан сотрудниками Театра для детей и молодежи и музея-заповедника "Красная горка". Спектакль проходит в здании 1917 года, количество зрителей ограничено — не более двадцати человек.

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