https://ria.ru/20230518/il-76-1872658028.html

Два Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса

Два Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса - РИА Новости, 18.05.2023

Два Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса

Два самолета-танкера Ил-76 направлены в Щучанский район Курганской области для тушения природного пожара на площади 10 гектаров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:32

2023-05-18T15:32

2023-05-18T15:32

происшествия

щучанский район

курганская область

ил-76

природные пожары в россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два самолета-танкера Ил-76 направлены в Щучанский район Курганской области для тушения природного пожара на площади 10 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "К месту пожара направлены два самолета Ил-76", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего к ликвидации последствий пожара привлечены свыше 120 человек и 30 единиц техники.

щучанский район

курганская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, щучанский район, курганская область, ил-76, природные пожары в россии