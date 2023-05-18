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Два Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса
Два Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса - РИА Новости, 18.05.2023
Два Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса
Два самолета-танкера Ил-76 направлены в Щучанский район Курганской области для тушения природного пожара на площади 10 гектаров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:32
2023-05-18T15:32
2023-05-18T15:32
происшествия
щучанский район
курганская область
ил-76
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два самолета-танкера Ил-76 направлены в Щучанский район Курганской области для тушения природного пожара на площади 10 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "К месту пожара направлены два самолета Ил-76", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего к ликвидации последствий пожара привлечены свыше 120 человек и 30 единиц техники.
щучанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щучанский район, курганская область, ил-76, природные пожары в россии
Происшествия, Щучанский район, Курганская область, Ил-76, Природные пожары в России
Два Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса
Два самолета-танкера Ил-76 летят в Щучанский район Курганской области тушить леса