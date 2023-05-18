https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты - РИА Новости, 18.05.2023
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты
Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:02
2023-05-18T20:02
2023-05-18T20:06
москва
капотня
москворечье-сабурово
сергей собянин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы."Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства - мясо птицы и яйца", - рассказали в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа.В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
https://ria.ru/20230507/gripp-1870273591.html
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капотня
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москва, капотня, москворечье-сабурово, сергей собянин
Москва, Капотня, Москворечье-Сабурово, Сергей Собянин
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты
Комитет ветеринарии Москвы не увидел рисков распространения птичьего гриппа через продукты