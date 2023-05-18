https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html

В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты

В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты - РИА Новости, 18.05.2023

В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты

Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:02

2023-05-18T20:02

2023-05-18T20:06

москва

капотня

москворечье-сабурово

сергей собянин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы."Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства - мясо птицы и яйца", - рассказали в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа.В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

https://ria.ru/20230507/gripp-1870273591.html

москва

капотня

москворечье-сабурово

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москва, капотня, москворечье-сабурово, сергей собянин