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В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты - РИА Новости, 18.05.2023
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20:02 18.05.2023 (обновлено: 20:06 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты - РИА Новости, 18.05.2023
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты
Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:02
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москва
капотня
москворечье-сабурово
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы."Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства - мясо птицы и яйца", - рассказали в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа.В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
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москва, капотня, москворечье-сабурово, сергей собянин
Москва, Капотня, Москворечье-Сабурово, Сергей Собянин
В Москве оценили риск распространения птичьего гриппа через продукты

Комитет ветеринарии Москвы не увидел рисков распространения птичьего гриппа через продукты

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа мяса в магазине
Продажа мяса в магазине - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа мяса в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Риска распространения гриппа птиц через продукты в Москве нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии российской столицы.
"Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства - мясо птицы и яйца", - рассказали в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа.
В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
Чайка - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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МоскваКапотняМоскворечье-СабуровоСергей Собянин
 
 
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