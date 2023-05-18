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Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023
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17:09 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/gripp-1872699156.html
Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа
Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023
Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа
Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за гриппа птиц нет, случаев инфицирования людей не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:09
2023-05-18T17:09
москва
россия
здоровье - общество
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за гриппа птиц нет, случаев инфицирования людей не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. "Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют", - говорится в сообщении. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.
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москва, россия, здоровье - общество, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Россия, Здоровье - Общество, Сергей Собянин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа

Роспотребнадзор: рисков для жизни и здоровья москвичей из-за гриппа птиц нет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтки в парке в Москве
Утки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Утки в парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за гриппа птиц нет, случаев инфицирования людей не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа.
"Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют", - говорится в сообщении.
Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.
Чайка - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Ижевске обнаружили птичий грипп после гибели чаек
7 мая, 09:12
 
МоскваРоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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