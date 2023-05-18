https://ria.ru/20230518/gripp-1872699156.html

Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа

Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023

Роспотребнадзор оценил риски для москвичей из-за птичьего гриппа

Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за гриппа птиц нет, случаев инфицирования людей не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:09

2023-05-18T17:09

2023-05-18T17:09

москва

россия

здоровье - общество

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за гриппа птиц нет, случаев инфицирования людей не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. "Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют", - говорится в сообщении. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230507/gripp-1870273591.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, здоровье - общество, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)