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Госдума отклонила несколько проектов из-за нового закона о гражданстве - РИА Новости, 18.05.2023
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16:39 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/gosduma-1872683733.html
Госдума отклонила несколько проектов из-за нового закона о гражданстве
Госдума отклонила несколько проектов из-за нового закона о гражданстве - РИА Новости, 18.05.2023
Госдума отклонила несколько проектов из-за нового закона о гражданстве
Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила ряд законопроектов в связи с тем, что был принят новый закон о гражданстве и проекты уже не являются... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:39
2023-05-18T16:39
россия
госдума рф
гражданство
политика
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила ряд законопроектов в связи с тем, что был принят новый закон о гражданстве и проекты уже не являются актуальными в связи с изменением в законодательстве. Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ. В том числе в первом чтении был отклонен законопроект депутата Госдумы Константина Затулина об определении понятия "соотечественник". Также были отклонены два сенаторских законопроекта в части признания соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации, носителями русского языка и о расширении правовых оснований для признания носителями русского языка граждан Белоруссии и Украины. Также Дума без обсуждения отклонила еще семь законопроектов, которые связаны, в том числе, с упрощенным порядком приобретения гражданства РФ лицами, проживающими на территории страны-члена НАТО или на территории Украины, а также признанием граждан РФ, имевших гражданство Украины, которое не прекращено по независящим от них причинам, гражданами РФ, не имеющими гражданства Украины. В этой же связи был отклонены проекты, связанные с упрощенным порядком получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого – гражданин РФ и проект в части установления для иностранных граждан и лиц без гражданства, подтвердивших принадлежность к русской национальности, упрощенного порядка приема в российское гражданство. Законом о гражданстве предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. В законе прописана возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности. Также в законодательство внесена поправка о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства. Кроме того, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке. Согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных Сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Согласно закону, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретенного гражданства.
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россия, госдума рф, гражданство, политика
Россия, Госдума РФ, Гражданство, Политика
Госдума отклонила несколько проектов из-за нового закона о гражданстве

Госдума отклонила несколько законопроектов после принятия нового закона о гражданстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила ряд законопроектов в связи с тем, что был принят новый закон о гражданстве и проекты уже не являются актуальными в связи с изменением в законодательстве.
Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.
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В том числе в первом чтении был отклонен законопроект депутата Госдумы Константина Затулина об определении понятия "соотечественник".
Также были отклонены два сенаторских законопроекта в части признания соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации, носителями русского языка и о расширении правовых оснований для признания носителями русского языка граждан Белоруссии и Украины.
Также Дума без обсуждения отклонила еще семь законопроектов, которые связаны, в том числе, с упрощенным порядком приобретения гражданства РФ лицами, проживающими на территории страны-члена НАТО или на территории Украины, а также признанием граждан РФ, имевших гражданство Украины, которое не прекращено по независящим от них причинам, гражданами РФ, не имеющими гражданства Украины.
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В этой же связи был отклонены проекты, связанные с упрощенным порядком получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого – гражданин РФ и проект в части установления для иностранных граждан и лиц без гражданства, подтвердивших принадлежность к русской национальности, упрощенного порядка приема в российское гражданство.
Законом о гражданстве предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
В законе прописана возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности. Также в законодательство внесена поправка о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.
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Кроме того, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.
Согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных Сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.
Согласно закону, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретенного гражданства.
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