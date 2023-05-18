https://ria.ru/20230518/golodomor-1872552931.html

Косачев прокомментировал признание сенатом Франции голодомора

Косачев прокомментировал признание сенатом Франции голодомора - РИА Новости, 18.05.2023

Косачев прокомментировал признание сенатом Франции голодомора

Сенат Франции, признав "голодомор" геноцидом украинского народа, перешел к настоящим "санкциям" против истории, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:14

2023-05-18T10:14

2023-05-18T10:14

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сенат Франции, признав "голодомор" геноцидом украинского народа, перешел к настоящим "санкциям" против истории, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Сенат Франции в среду подавляющим большинством голосов принял резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. "Однако одно дело, когда вы вводите (самоубийственные, по сути) санкции против экономики и политиков, которых вам назвали врагами. И совершенно иное – "санкции" против истории. Это уже откровенно оруэлловские сюжеты: чтобы наказать нынешних врагов, вы переинтерпретируете прошлое", - написал политик в своем телеграм-канале. Косачев подчеркнул, что после победы России Франции придется восстанавливать с ней отношения - и делать это придется "со всем этим "грузом" позорных актов". На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20230401/frantsiya-1862334390.html

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, украина, ссср, константин косачев, в мире