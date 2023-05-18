https://ria.ru/20230518/gaz-1872729420.html

Комитет ГД одобрил ратификацию соглашения с Китаем о прокладке газопровода

Комитет ГД одобрил ратификацию соглашения с Китаем о прокладке газопровода - РИА Новости, 18.05.2023

Комитет ГД одобрил ратификацию соглашения с Китаем о прокладке газопровода

Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие закона о ратификации соглашения между РФ и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:18

2023-05-18T18:18

2023-05-18T18:18

экономика

китай

газпром

михаил мишустин

госдума рф

сила сибири — 2

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие закона о ратификации соглашения между РФ и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по "дальневосточному" маршруту, подписанного 31 января 2023 года, сообщили РИА Новости в комитете. Это межправительственное соглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", КНР - Китайская национальная нефтегазовая компания. Соглашение о прокладке газопровода по "дальневосточному" маршруту будет способствовать улучшению сотрудничества между Россией и Китаем, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. С его выходом на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год, отмечал он. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, считает премьер. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объем поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.

https://ria.ru/20220608/integratsiya-1794100015.html

https://ria.ru/20230321/gazprom-1859413790.html

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экономика, китай, газпром, михаил мишустин, госдума рф, сила сибири — 2, в мире