В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России
Премьер Молдавии Речан: страна отказалась от газа из России, подключившись к энергосети ЕС
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер республики Дорин Речан.
Речан находится с рабочим визитом в Румынии, где принимает участие в форуме по безопасности Черноморского и Балканского регионов.
"Если (ранее) 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок газа или электричества из РФ. Молдавия больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - заявил Речан журналистам.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). При этом "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.