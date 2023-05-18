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В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России - РИА Новости, 18.05.2023
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13:04 18.05.2023 (обновлено: 13:05 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/gaz-1872612226.html
В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России
В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России - РИА Новости, 18.05.2023
В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России
Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:04
2023-05-18T13:05
экономика
молдавия
россия
дорин речан
молдовагаз
газпром
в мире
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер республики Дорин Речан. Речан находится с рабочим визитом в Румынии, где принимает участие в форуме по безопасности Черноморского и Балканского регионов. "Если (ранее) 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок газа или электричества из РФ. Молдавия больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - заявил Речан журналистам. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). При этом "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
https://ria.ru/20230511/moldaviya-1870924973.html
https://ria.ru/20230513/gas-1871531006.html
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экономика, молдавия, россия, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Экономика, Молдавия, Россия, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России

Премьер Молдавии Речан: страна отказалась от газа из России, подключившись к энергосети ЕС

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер республики Дорин Речан.
Речан находится с рабочим визитом в Румынии, где принимает участие в форуме по безопасности Черноморского и Балканского регионов.
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"Если (ранее) 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок газа или электричества из РФ. Молдавия больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - заявил Речан журналистам.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). При этом "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
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