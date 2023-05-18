https://ria.ru/20230518/gaz-1872612226.html

В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России

В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России - РИА Новости, 18.05.2023

В Молдавии заявили, что больше не потребляют газ из России

Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:04

2023-05-18T13:04

2023-05-18T13:05

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер республики Дорин Речан. Речан находится с рабочим визитом в Румынии, где принимает участие в форуме по безопасности Черноморского и Балканского регионов. "Если (ранее) 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок газа или электричества из РФ. Молдавия больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - заявил Речан журналистам. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). При этом "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.

https://ria.ru/20230511/moldaviya-1870924973.html

https://ria.ru/20230513/gas-1871531006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, россия, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире