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Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом - РИА Новости, 18.05.2023
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12:04 18.05.2023 (обновлено: 15:01 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/gagauziya-1872588127.html
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом - РИА Новости, 18.05.2023
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом
Любой последующий шаг властей Молдавии в Гагаузии, где на прошедших 14 мая выборах главы автономии победила представительница оппозиции, только ухудшит... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:04
2023-05-18T15:01
в мире
гагаузия
молдавия
игорь додон
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Любой последующий шаг властей Молдавии в Гагаузии, где на прошедших 14 мая выборах главы автономии победила представительница оппозиции, только ухудшит ситуацию, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон. "Нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решения для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии... Если они отменят эти выборы (результаты голосования - ред.), то для них еще хуже. Своими бессмысленными и безумными шагами они попали в ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг: любое решение, любой их шаг приведет к ухудшению их позиции", - заявил Додон. По его словам, власти должны уважать мнение жителей Гагаузии, поскольку никто из проигравших кандидатов не опротестовал результаты выборов. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы в регионе было спокойно, потому что Гагаузия - это часть Молдавии, которая является одним из якорей молдавской государственности… Мы будем поддерживать позицию гагаузов", - подчеркнул Додон. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html
https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html
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в мире, гагаузия, молдавия, игорь додон, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Игорь Додон, Евгения Гуцул
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом

Додон заявил, что любой дальнейший шаг властей Молдавии по Гагаузии сделает только хуже

© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Любой последующий шаг властей Молдавии в Гагаузии, где на прошедших 14 мая выборах главы автономии победила представительница оппозиции, только ухудшит ситуацию, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон.
"Нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решения для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии... Если они отменят эти выборы (результаты голосования - ред.), то для них еще хуже. Своими бессмысленными и безумными шагами они попали в ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг: любое решение, любой их шаг приведет к ухудшению их позиции", - заявил Додон.
Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Премьер Молдавии отказался работать с главой Гагаузии
17 мая, 12:26
По его словам, власти должны уважать мнение жителей Гагаузии, поскольку никто из проигравших кандидатов не опротестовал результаты выборов. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы в регионе было спокойно, потому что Гагаузия - это часть Молдавии, которая является одним из якорей молдавской государственности… Мы будем поддерживать позицию гагаузов", - подчеркнул Додон.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Читайте полный текст интервью >>>
Голосование во втором туре выборов главы Гагаузии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии
16 мая, 11:30
 
В миреГагаузияМолдавияИгорь ДодонЕвгения Гуцул
 
 
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