https://ria.ru/20230518/gagauziya-1872588127.html
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом - РИА Новости, 18.05.2023
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом
Любой последующий шаг властей Молдавии в Гагаузии, где на прошедших 14 мая выборах главы автономии победила представительница оппозиции, только ухудшит... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:04
2023-05-18T12:04
2023-05-18T15:01
в мире
гагаузия
молдавия
игорь додон
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Любой последующий шаг властей Молдавии в Гагаузии, где на прошедших 14 мая выборах главы автономии победила представительница оппозиции, только ухудшит ситуацию, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон. "Нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решения для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии... Если они отменят эти выборы (результаты голосования - ред.), то для них еще хуже. Своими бессмысленными и безумными шагами они попали в ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг: любое решение, любой их шаг приведет к ухудшению их позиции", - заявил Додон. По его словам, власти должны уважать мнение жителей Гагаузии, поскольку никто из проигравших кандидатов не опротестовал результаты выборов. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы в регионе было спокойно, потому что Гагаузия - это часть Молдавии, которая является одним из якорей молдавской государственности… Мы будем поддерживать позицию гагаузов", - подчеркнул Додон. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, игорь додон, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Игорь Додон, Евгения Гуцул
Додон назвал позицию Кишинева в Гагаузии цугцвангом
Додон заявил, что любой дальнейший шаг властей Молдавии по Гагаузии сделает только хуже
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Любой последующий шаг властей Молдавии в Гагаузии, где на прошедших 14 мая выборах главы автономии победила представительница оппозиции, только ухудшит ситуацию, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон.
"Нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решения для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии... Если они отменят эти выборы (результаты голосования - ред.), то для них еще хуже. Своими бессмысленными и безумными шагами они попали в ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг: любое решение, любой их шаг приведет к ухудшению их позиции", - заявил Додон.
Премьер Молдавии отказался работать с главой Гагаузии
По его словам, власти должны уважать мнение жителей Гагаузии, поскольку никто из проигравших кандидатов не опротестовал результаты выборов. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы в регионе было спокойно, потому что Гагаузия - это часть Молдавии, которая является одним из якорей молдавской государственности… Мы будем поддерживать позицию гагаузов", - подчеркнул Додон.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул
от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии