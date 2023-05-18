Рейтинг@Mail.ru
Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/gagauziya-1872536718.html
Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон
Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2023
Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон
Конфликт в Гагаузии на фоне скандала во время попыток Кишинева повлиять на выборы главы автономии может привести к дестабилизации по всей Молдавии, затронув и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:05
2023-05-18T08:05
в мире
гагаузия
молдавия
игорь додон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740910077_0:7:3092:1746_1920x0_80_0_0_8da1fe359cac4c594312e27c43cf2277.jpg
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Конфликт в Гагаузии на фоне скандала во время попыток Кишинева повлиять на выборы главы автономии может привести к дестабилизации по всей Молдавии, затронув и Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон. "Я очень сильно опасаюсь, чтобы то, что происходит в Гагаузии, не было бы началом дестабилизации ситуации в целом по Молдавии, включая Приднестровье. Я очень надеюсь, что это пока что версии, которые обсуждают в СМИ, что это было сделано специально в Гагаузии, чтобы дестабилизировать регион", - заявил Додон. Он выразил надежду, что ситуация урегулируется и Кишинев поймет, что ему нужен эффективный диалог как с Гагаузией, так и с Приднестровьем. "Безусловно, никто в Приднестровье сейчас не будет готов вести переговоры с Кишиневом, понимая, что они могут попасть в ту же ситуацию, что и Гагаузия…Мы считаем, что сейчас предпосылки для эффективного диалога с Приднестровьем есть. Но мы видим, что кишиневские власти к этому не готовы либо им еще не дали отмашку западные кураторы, чтобы идти в этом направлении", - добавил экс-президент. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы - списки избирателей. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230517/miting-1872415305.html
https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html
гагаузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740910077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8ecdca6bfea32c77918da596276ef2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, игорь додон
В мире, Гагаузия, Молдавия, Игорь Додон
Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон

Экс-президент Додон: конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Конфликт в Гагаузии на фоне скандала во время попыток Кишинева повлиять на выборы главы автономии может привести к дестабилизации по всей Молдавии, затронув и Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.
"Я очень сильно опасаюсь, чтобы то, что происходит в Гагаузии, не было бы началом дестабилизации ситуации в целом по Молдавии, включая Приднестровье. Я очень надеюсь, что это пока что версии, которые обсуждают в СМИ, что это было сделано специально в Гагаузии, чтобы дестабилизировать регион", - заявил Додон.
Он выразил надежду, что ситуация урегулируется и Кишинев поймет, что ему нужен эффективный диалог как с Гагаузией, так и с Приднестровьем.
"Безусловно, никто в Приднестровье сейчас не будет готов вести переговоры с Кишиневом, понимая, что они могут попасть в ту же ситуацию, что и Гагаузия…Мы считаем, что сейчас предпосылки для эффективного диалога с Приднестровьем есть. Но мы видим, что кишиневские власти к этому не готовы либо им еще не дали отмашку западные кураторы, чтобы идти в этом направлении", - добавил экс-президент.
Вид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Гагаузии пройдет общенациональный митинг
Вчера, 15:23
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы - списки избирателей.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии
Вчера, 13:28
 
В миреГагаузияМолдавияИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала