https://ria.ru/20230518/gagauziya-1872536718.html

Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон

Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2023

Конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в стране, заявил Додон

Конфликт в Гагаузии на фоне скандала во время попыток Кишинева повлиять на выборы главы автономии может привести к дестабилизации по всей Молдавии, затронув и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:05

2023-05-18T08:05

2023-05-18T08:05

в мире

гагаузия

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Конфликт в Гагаузии на фоне скандала во время попыток Кишинева повлиять на выборы главы автономии может привести к дестабилизации по всей Молдавии, затронув и Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон. "Я очень сильно опасаюсь, чтобы то, что происходит в Гагаузии, не было бы началом дестабилизации ситуации в целом по Молдавии, включая Приднестровье. Я очень надеюсь, что это пока что версии, которые обсуждают в СМИ, что это было сделано специально в Гагаузии, чтобы дестабилизировать регион", - заявил Додон. Он выразил надежду, что ситуация урегулируется и Кишинев поймет, что ему нужен эффективный диалог как с Гагаузией, так и с Приднестровьем. "Безусловно, никто в Приднестровье сейчас не будет готов вести переговоры с Кишиневом, понимая, что они могут попасть в ту же ситуацию, что и Гагаузия…Мы считаем, что сейчас предпосылки для эффективного диалога с Приднестровьем есть. Но мы видим, что кишиневские власти к этому не готовы либо им еще не дали отмашку западные кураторы, чтобы идти в этом направлении", - добавил экс-президент. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы - списки избирателей. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230517/miting-1872415305.html

https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html

гагаузия

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гагаузия, молдавия, игорь додон