https://ria.ru/20230518/g7-1872781087.html

Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России

Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России - РИА Новости, 18.05.2023

Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России

Страны G7 на саммите в японской Хиросиме намерены объявить о новых рестрикциях в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также подтвердить планы РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:17

2023-05-18T23:17

2023-05-18T23:17

россия

япония

хиросима (префектура)

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 на саммите в японской Хиросиме намерены объявить о новых рестрикциях в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также подтвердить планы заморозить ключевые активы страны до конца конфликта на Украине, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме. В РФ ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230517/aktivy-1872348419.html

россия

япония

хиросима (префектура)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, япония, хиросима (префектура), g7, санкции в отношении россии