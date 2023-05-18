Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России
Белый дом: лидеры G7 подтвердят в Японии планы заморозить активы России до конца конфликта
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 на саммите в японской Хиросиме намерены объявить о новых рестрикциях в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также подтвердить планы заморозить ключевые активы страны до конца конфликта на Украине, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
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"Во-первых, вы увидите значительные шаги по дальнейшему прерыванию возможностей России направлять свои ресурсы на военные цели. Во-вторых, вы увидите шаги по устранению лазеек в этой сфере… Наконец, будет подтверждено наше обязательство заморозить ключевые суверенные активы (России) до конца войны", - сказал представитель Белого дома, предваряя готовящиеся ограничительные меры.
В РФ ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.