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Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России - РИА Новости, 18.05.2023
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23:17 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/g7-1872781087.html
Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России
Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России - РИА Новости, 18.05.2023
Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России
Страны G7 на саммите в японской Хиросиме намерены объявить о новых рестрикциях в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также подтвердить планы РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:17
2023-05-18T23:17
россия
япония
хиросима (префектура)
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 на саммите в японской Хиросиме намерены объявить о новых рестрикциях в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также подтвердить планы заморозить ключевые активы страны до конца конфликта на Украине, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме. В РФ ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия
япония
хиросима (префектура)
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россия, япония, хиросима (префектура), g7, санкции в отношении россии
Россия, Япония, Хиросима (префектура), G7, Санкции в отношении России
Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России

Белый дом: лидеры G7 подтвердят в Японии планы заморозить активы России до конца конфликта

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 на саммите в японской Хиросиме намерены объявить о новых рестрикциях в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также подтвердить планы заморозить ключевые активы страны до конца конфликта на Украине, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«
"Во-первых, вы увидите значительные шаги по дальнейшему прерыванию возможностей России направлять свои ресурсы на военные цели. Во-вторых, вы увидите шаги по устранению лазеек в этой сфере… Наконец, будет подтверждено наше обязательство заморозить ключевые суверенные активы (России) до конца войны", - сказал представитель Белого дома, предваряя готовящиеся ограничительные меры.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
В РФ ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияЯпонияХиросима (префектура)G7Санкции в отношении России
 
 
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