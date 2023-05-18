https://ria.ru/20230518/g7-1872535401.html
Хиросима готовится к саммиту G7, предприняв усиленные меры безопасности
Хиросима готовится к саммиту G7, предприняв усиленные меры безопасности - РИА Новости, 18.05.2023
Хиросима готовится к саммиту G7, предприняв усиленные меры безопасности
Усиленные меры безопасности предприняты в японском городе Хиросима в преддверии открывающегося в пятницу, 19 мая, саммита лидеров стран "большой семерки": в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:47
2023-05-18T07:47
2023-05-18T07:47
в мире
хиросима (префектура)
g7
mazda motor
оон
япония
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:241:684:625_1920x0_80_0_0_6f7cd9c3c043ff5e6b572d605dcc4890.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Усиленные меры безопасности предприняты в японском городе Хиросима в преддверии открывающегося в пятницу, 19 мая, саммита лидеров стран "большой семерки": в городе наблюдаются многочисленные полицейские патрули, опечатаны урны для мусора и камеры хранения багажа. На фоне сообщений о бесхозных предметах и последующих их проверок произошли задержки в движении скоростных поездов "синкансэн". В частности, скоростной поезд "Нодзоми 63", на котором корреспондент РИА Новости ехала в Хиросиму из Осаки, шел почти весь путь опозданием на две минуты, что обычно происходит лишь в случае каких-либо чрезвычайных происшествий на пути следования. Лишь после станции Окаяма поезд смог нагнать отставание по времени. Еще на подъезде к Хиросиме все вагоны поезда несколько раз были осмотрены сотрудниками службы безопасности. Пассажирам также несколько раз прокрутили объявление о том, что во время саммита в городе будут недоступны урны для мусора и камеры хранения багажа., а также обратились с просьбой о содействии в обеспечении безопасности мероприятия и принесли извинения за доставленные неудобства из-за предпринятых ограничений. Как убедилась корреспондент РИА Новости, мусорные баки действительно были опечатаны, однако перед самыми турникетами на выход в город их "роль" исполнял сотрудник вокзала, который держал в руках целлофановый пакет для мусора. В связи с усиленными мерами безопасности в Хиросиме будут временно закрыты 140 общеобразовательных учреждений, а в учреждения дошкольного образования в эти дни приостановлена доставка питания. Приостановил работу до понедельника и завод одного из крупных автопроизводителей Японии Mazda Motor. Ограничения затронут и туристов – на время проведения саммита в Хиросиме будут недоступны многие знаменитые места, в том числе остров Миядзима, Парк мира и другие. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая. По данным японских СМИ, обеспечивать правопорядок в Хиросиме на время его проведения будут около 24 тысяч сотрудников полиции. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230513/g7-1871460881.html
https://ria.ru/20230511/kitay-1870989903.html
хиросима (префектура)
япония
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:177:684:689_1920x0_80_0_0_13d3ddb56d34494a406312a8a968ae69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), g7, mazda motor , оон, япония, индия
В мире, Хиросима (префектура), G7, Mazda Motor , ООН, Япония, Индия
Хиросима готовится к саммиту G7, предприняв усиленные меры безопасности
Хиросима готовится к саммиту лидеров стран G7, предприняв усиленные меры безопасности
ХИРОСИМА (Япония), 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Усиленные меры безопасности предприняты в японском городе Хиросима в преддверии открывающегося в пятницу, 19 мая, саммита лидеров стран "большой семерки": в городе наблюдаются многочисленные полицейские патрули, опечатаны урны для мусора и камеры хранения багажа.
На фоне сообщений о бесхозных предметах и последующих их проверок произошли задержки в движении скоростных поездов "синкансэн". В частности, скоростной поезд "Нодзоми 63", на котором корреспондент РИА Новости ехала в Хиросиму из Осаки, шел почти весь путь опозданием на две минуты, что обычно происходит лишь в случае каких-либо чрезвычайных происшествий на пути следования. Лишь после станции Окаяма поезд смог нагнать отставание по времени.
Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию
Еще на подъезде к Хиросиме все вагоны поезда несколько раз были осмотрены сотрудниками службы безопасности. Пассажирам также несколько раз прокрутили объявление о том, что во время саммита в городе будут недоступны урны для мусора и камеры хранения багажа., а также обратились с просьбой о содействии в обеспечении безопасности мероприятия и принесли извинения за доставленные неудобства из-за предпринятых ограничений.
Как убедилась корреспондент РИА Новости, мусорные баки действительно были опечатаны, однако перед самыми турникетами на выход в город их "роль" исполнял сотрудник вокзала, который держал в руках целлофановый пакет для мусора.
В связи с усиленными мерами безопасности в Хиросиме будут временно закрыты 140 общеобразовательных учреждений, а в учреждения дошкольного образования в эти дни приостановлена доставка питания. Приостановил работу до понедельника и завод одного из крупных автопроизводителей Японии Mazda Motor
. Ограничения затронут и туристов – на время проведения саммита в Хиросиме будут недоступны многие знаменитые места, в том числе остров Миядзима, Парк мира и другие.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая. По данным японских СМИ, обеспечивать правопорядок в Хиросиме на время его проведения будут около 24 тысяч сотрудников полиции.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия
, Австралия
, Бразилия
, Южная Корея
, Вьетнам
и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия
, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука
, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН
, Международного энергетического агентства
, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD
), Всемирного банка
, ВОЗ
и ВТО
.
Страны G7 сами нарушают международные правила, заявили в Китае