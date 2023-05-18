https://ria.ru/20230518/feyki-1872649857.html

В Москве заочно арестовали двух венесуэльцев за фейки о российской армии

В Москве заочно арестовали двух венесуэльцев за фейки о российской армии - РИА Новости, 18.05.2023

В Москве заочно арестовали двух венесуэльцев за фейки о российской армии

Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест двух граждан Венесуэлы по обвинению в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:04

2023-05-18T15:04

2023-05-18T15:04

россия

сша

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест двух граждан Венесуэлы по обвинению в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде в четверг. "Суд заочно избрал в отношении граждан Венесуэлы Рамиреза Салазара Джонатана Исаака и Брисеньо Мендоса Билли Майкла меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен на два месяца с момента их экстрадиции или задержания. Обоим предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Они объявлены в международный розыск. Ранее Головинский суд Москвы приговорил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо к пяти годам двум месяцам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США. Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля прошлого года фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, "обеспечивал техническую подготовку и размещение" в одном из торговых центров Москвы бот-фермы из смартфонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В Следственном комитете (СК) отмечали, что все это Хиральдо делал в составе организованной группы за деньги, а руководили им из-за рубежа. Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством Штатов по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК.

https://ria.ru/20230517/blogery-1872478042.html

https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html

https://ria.ru/20230420/shtraf-1866564459.html

россия

сша

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россия, сша, москва, следственный комитет россии (ск рф)