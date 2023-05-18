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В Минобороны Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/f-16-1872739018.html
В Минобороны Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине
В Минобороны Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине - РИА Новости, 18.05.2023
В Минобороны Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что вопрос возможных поставок Украине истребителей F-16 в настоящий момент не стоит на повестке дня. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:57
2023-05-18T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
россия
сергей лавров
бен уоллес
нато
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что вопрос возможных поставок Украине истребителей F-16 в настоящий момент не стоит на повестке дня. "Что касается F-16, это не стоит сейчас на повестке дня, я действительно не хочу строить догадки по поводу возможных будущих поставок", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. В Белом доме при этом заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, норвегия, россия, сергей лавров, бен уоллес, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия, Россия, Сергей Лавров, Бен Уоллес, НАТО, F-16
В Минобороны Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине

Глава Минобороны Норвегии Арильд Грам: вопрос поставок F-16 Киеву не стоит на повестке дня

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s
Истребитель F-16s - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что вопрос возможных поставок Украине истребителей F-16 в настоящий момент не стоит на повестке дня.
"Что касается F-16, это не стоит сейчас на повестке дня, я действительно не хочу строить догадки по поводу возможных будущих поставок", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. В Белом доме при этом заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНорвегияРоссияСергей ЛавровБен УоллесНАТОF-16
 
 
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