В Минобороны Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине
Глава Минобороны Норвегии Арильд Грам: вопрос поставок F-16 Киеву не стоит на повестке дня
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что вопрос возможных поставок Украине истребителей F-16 в настоящий момент не стоит на повестке дня.
"Что касается F-16, это не стоит сейчас на повестке дня, я действительно не хочу строить догадки по поводу возможных будущих поставок", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. В Белом доме при этом заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".