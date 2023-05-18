https://ria.ru/20230518/f-16-1872655645.html
В Белом доме заявили, что тема F-16 для Украины не стоит на повестке дня G7
В Белом доме заявили, что тема F-16 для Украины не стоит на повестке дня G7 - РИА Новости, 18.05.2023
В Белом доме заявили, что тема F-16 для Украины не стоит на повестке дня G7
Тема предоставления F-16 Украине может обсуждаться на полях G7, но не стоит на повестке саммита, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:19
2023-05-18T15:19
2023-05-18T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон кирби
g7
нато
f-16
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тема предоставления F-16 Украине может обсуждаться на полях G7, но не стоит на повестке саммита, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Именно F-16 не стоят на повестке G7", - заявил Кирби в интервью телеканалу CNN. При этом он отметил, что сама Украина и тема помощи Киеву будут обсуждаться на саммите "семерки". "Но, что касается определенных средств, таких как F-16, - это не отдельный вопрос на повестке, но (тема) может возникнуть на полях", - добавил Кирби. Ранее в Белом доме заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/f-16-1872452859.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джон кирби, g7, нато, f-16, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Кирби, G7, НАТО, F-16, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белом доме заявили, что тема F-16 для Украины не стоит на повестке дня G7
Представитель Белого дома Кирби: тема F-16 для Украины не стоит на повестке дня G7