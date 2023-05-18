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СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран - РИА Новости, 18.05.2023
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03:17 18.05.2023 (обновлено: 04:11 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/f-16-1872524376.html
СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран
СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран
Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Вашингтона передавать Киеву самолеты,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:17
2023-05-18T04:11
украина
россия
сша
джо байден
нато
f-16
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Вашингтона передавать Киеву самолеты, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Согласно информации чиновника, без одобрения США обучение летчиков, скорее всего, будет ограничено изучением технического языка и тактическими уроками, что не требует непосредственного пилотирования истребителей. По словам американского должностного лица, администрация президента Джо Байдена не хочет посылать на Украину свои F-16 отчасти из-за того, что на них уйдет слишком много средств из военного бюджета. Более того, истребитель содержит ряд засекреченных систем, даже союзники должны получить разрешение на то, чтобы просто обсуждать эти технологии с третьими партнерами. Как пишет газета, администрация Байдена ранее выступала против поставок ряда вооружений на Украину из-за опасений, что это приведет к эскалации. Однако отмечается, что в последнее время эта обеспокоенность ослабла, потому что больше неясно, как Россия может добиться дальнейшей эскалации. Ранее в Белом доме заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, джо байден, нато, f-16, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО, F-16, Сергей Лавров, В мире
СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран

NYT: украинских пилотов не тренируют на европейских истребителях F-16 из-за нежелания США

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Вашингтона передавать Киеву самолеты, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«
"Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам", - говорится в сообщении издания.
Согласно информации чиновника, без одобрения США обучение летчиков, скорее всего, будет ограничено изучением технического языка и тактическими уроками, что не требует непосредственного пилотирования истребителей.
По словам американского должностного лица, администрация президента Джо Байдена не хочет посылать на Украину свои F-16 отчасти из-за того, что на них уйдет слишком много средств из военного бюджета. Более того, истребитель содержит ряд засекреченных систем, даже союзники должны получить разрешение на то, чтобы просто обсуждать эти технологии с третьими партнерами.
Как пишет газета, администрация Байдена ранее выступала против поставок ряда вооружений на Украину из-за опасений, что это приведет к эскалации. Однако отмечается, что в последнее время эта обеспокоенность ослабла, потому что больше неясно, как Россия может добиться дальнейшей эскалации.
Ранее в Белом доме заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами
01:38
 
УкраинаРоссияСШАДжо БайденНАТОF-16Сергей ЛавровВ мире
 
 
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