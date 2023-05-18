СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран
NYT: украинских пилотов не тренируют на европейских истребителях F-16 из-за нежелания США
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Вашингтона передавать Киеву самолеты, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
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"Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам", - говорится в сообщении издания.
Согласно информации чиновника, без одобрения США обучение летчиков, скорее всего, будет ограничено изучением технического языка и тактическими уроками, что не требует непосредственного пилотирования истребителей.
По словам американского должностного лица, администрация президента Джо Байдена не хочет посылать на Украину свои F-16 отчасти из-за того, что на них уйдет слишком много средств из военного бюджета. Более того, истребитель содержит ряд засекреченных систем, даже союзники должны получить разрешение на то, чтобы просто обсуждать эти технологии с третьими партнерами.
Как пишет газета, администрация Байдена ранее выступала против поставок ряда вооружений на Украину из-за опасений, что это приведет к эскалации. Однако отмечается, что в последнее время эта обеспокоенность ослабла, потому что больше неясно, как Россия может добиться дальнейшей эскалации.
Ранее в Белом доме заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".