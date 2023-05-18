https://ria.ru/20230518/f-16-1872524376.html

СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран

СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: США не дают украинским пилотам обучаться на F-16 из европейских стран

Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Вашингтона передавать Киеву самолеты,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T03:17

2023-05-18T03:17

2023-05-18T04:11

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Вашингтона передавать Киеву самолеты, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Согласно информации чиновника, без одобрения США обучение летчиков, скорее всего, будет ограничено изучением технического языка и тактическими уроками, что не требует непосредственного пилотирования истребителей. По словам американского должностного лица, администрация президента Джо Байдена не хочет посылать на Украину свои F-16 отчасти из-за того, что на них уйдет слишком много средств из военного бюджета. Более того, истребитель содержит ряд засекреченных систем, даже союзники должны получить разрешение на то, чтобы просто обсуждать эти технологии с третьими партнерами. Как пишет газета, администрация Байдена ранее выступала против поставок ряда вооружений на Украину из-за опасений, что это приведет к эскалации. Однако отмечается, что в последнее время эта обеспокоенность ослабла, потому что больше неясно, как Россия может добиться дальнейшей эскалации. Ранее в Белом доме заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/f-16-1872518592.html

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украина, россия, сша, джо байден, нато, f-16, сергей лавров, в мире