https://ria.ru/20230518/f-16-1872518592.html

СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами

СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами

Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщает газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T01:38

2023-05-18T01:38

2023-05-18T01:38

сергей лавров

владимир зеленский

джейк салливан

нато

пентагон

g7

f-16

украина

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. В то же время, по данным источника, решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято. Как уточняет издание, высокопоставленные представители Пентагона неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений на текущем этапе конфликта и указывали, что на первых местах по приоритетности находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве. В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/f-16-1872452859.html

https://ria.ru/20230507/pvo-1870368311.html

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сергей лавров, владимир зеленский, джейк салливан, нато, пентагон, g7, f-16, украина, россия, сша