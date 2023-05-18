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СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами - РИА Новости, 18.05.2023
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01:38 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/f-16-1872518592.html
СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами
СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами
Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщает газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T01:38
2023-05-18T01:38
сергей лавров
владимир зеленский
джейк салливан
нато
пентагон
g7
f-16
украина
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. В то же время, по данным источника, решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято. Как уточняет издание, высокопоставленные представители Пентагона неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений на текущем этапе конфликта и указывали, что на первых местах по приоритетности находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве. В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16. Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/f-16-1872452859.html
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сергей лавров, владимир зеленский, джейк салливан, нато, пентагон, g7, f-16, украина, россия, сша
Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, НАТО, Пентагон, G7, F-16, Украина, Россия, США
СМИ: Пентагон не возражает против поставок Киеву F-16 другими странами

Politico: Пентагон не возражает против отправки ВСУ истребителей F-16 другими странами

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.
«
"Не думаю, что мы против", - заявил собеседник на вопрос о том, выступает ли ведомство против того, чтобы другие страны передавали Киеву F-16.
В то же время, по данным источника, решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято.
Как уточняет издание, высокопоставленные представители Пентагона неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений на текущем этапе конфликта и указывали, что на первых местах по приоритетности находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства.
На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве.
В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.
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Вчера, 17:13
Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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7 мая, 19:51
 
Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийДжейк СалливанНАТОПентагонG7F-16УкраинаРоссияСША
 
 
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