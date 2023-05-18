https://ria.ru/20230518/evrosoyuz-1872543771.html

Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза

Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза - РИА Новости, 18.05.2023

Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза

Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:09

2023-05-18T09:09

2023-05-18T09:09

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украина

великобритания

джим роджерс

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже наблюдаются. "Ни один политический союз подобного рода не выживал за всю историю, а у этого политического союза уже наблюдаются проблемы", - сообщил он на вопрос, уцелеет ли ЕС как политический союз. Роджерс отметил, что Великобритания уже вышла из состава ЕС и "другие политики начинают поговаривать" о том же. Эксперт считает, что если в мире начнутся серьезные экономические проблемы, это только создаст дополнительное давление на страны ЕС и другие государства начнут выходить. Эксперт добавил, что допускает катастрофу Европы, поскольку регион теряет доступ к энергетике и продуктам питания. "Вы знаете, что у стран, испытывающих проблемы с продовольствием и энергетикой, начинаются проблемы политического характера. И это уже приводит к разного рода проблемам", - отметил он, добавив, что поставки помощи Украине также играют роль. По оценкам Роджерса, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США. "В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США", - сказал он. Инвестор отметил, что не только европейцы, но и японцы, а также некоторые другие страны начинают говорить о стремлении быть более независимыми от США, "частично поскольку у США огромный долг, и все об этом знают и знают, что это влечет за собой проблемы".

https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html

https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872475632.html

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украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, великобритания, джим роджерс, евросоюз, в мире