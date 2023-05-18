Рейтинг@Mail.ru
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/evrosoyuz-1872543771.html
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза - РИА Новости, 18.05.2023
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:09
2023-05-18T09:09
сша
украина
великобритания
джим роджерс
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже наблюдаются. "Ни один политический союз подобного рода не выживал за всю историю, а у этого политического союза уже наблюдаются проблемы", - сообщил он на вопрос, уцелеет ли ЕС как политический союз. Роджерс отметил, что Великобритания уже вышла из состава ЕС и "другие политики начинают поговаривать" о том же. Эксперт считает, что если в мире начнутся серьезные экономические проблемы, это только создаст дополнительное давление на страны ЕС и другие государства начнут выходить. Эксперт добавил, что допускает катастрофу Европы, поскольку регион теряет доступ к энергетике и продуктам питания. "Вы знаете, что у стран, испытывающих проблемы с продовольствием и энергетикой, начинаются проблемы политического характера. И это уже приводит к разного рода проблемам", - отметил он, добавив, что поставки помощи Украине также играют роль. По оценкам Роджерса, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США. "В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США", - сказал он. Инвестор отметил, что не только европейцы, но и японцы, а также некоторые другие страны начинают говорить о стремлении быть более независимыми от США, "частично поскольку у США огромный долг, и все об этом знают и знают, что это влечет за собой проблемы".
https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html
https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872475632.html
сша
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, великобритания, джим роджерс, евросоюз, в мире
США, Украина, Великобритания, Джим Роджерс, Евросоюз, В мире
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза

Американский инвестор Роджерс: ни один союз, подобный ЕС, не выживал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже наблюдаются.
"Ни один политический союз подобного рода не выживал за всю историю, а у этого политического союза уже наблюдаются проблемы", - сообщил он на вопрос, уцелеет ли ЕС как политический союз.
Роджерс отметил, что Великобритания уже вышла из состава ЕС и "другие политики начинают поговаривать" о том же. Эксперт считает, что если в мире начнутся серьезные экономические проблемы, это только создаст дополнительное давление на страны ЕС и другие государства начнут выходить.
Эксперт добавил, что допускает катастрофу Европы, поскольку регион теряет доступ к энергетике и продуктам питания.
"Вы знаете, что у стран, испытывающих проблемы с продовольствием и энергетикой, начинаются проблемы политического характера. И это уже приводит к разного рода проблемам", - отметил он, добавив, что поставки помощи Украине также играют роль.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией
Вчера, 06:55
По оценкам Роджерса, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США.
"В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США", - сказал он.
Инвестор отметил, что не только европейцы, но и японцы, а также некоторые другие страны начинают говорить о стремлении быть более независимыми от США, "частично поскольку у США огромный долг, и все об этом знают и знают, что это влечет за собой проблемы".
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине
Вчера, 18:57
 
СШАУкраинаВеликобританияДжим РоджерсЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала