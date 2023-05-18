https://ria.ru/20230518/evrosoyuz-1872543771.html
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза - РИА Новости, 18.05.2023
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:09
2023-05-18T09:09
2023-05-18T09:09
сша
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великобритания
джим роджерс
евросоюз
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже наблюдаются. "Ни один политический союз подобного рода не выживал за всю историю, а у этого политического союза уже наблюдаются проблемы", - сообщил он на вопрос, уцелеет ли ЕС как политический союз. Роджерс отметил, что Великобритания уже вышла из состава ЕС и "другие политики начинают поговаривать" о том же. Эксперт считает, что если в мире начнутся серьезные экономические проблемы, это только создаст дополнительное давление на страны ЕС и другие государства начнут выходить. Эксперт добавил, что допускает катастрофу Европы, поскольку регион теряет доступ к энергетике и продуктам питания. "Вы знаете, что у стран, испытывающих проблемы с продовольствием и энергетикой, начинаются проблемы политического характера. И это уже приводит к разного рода проблемам", - отметил он, добавив, что поставки помощи Украине также играют роль. По оценкам Роджерса, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США. "В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США", - сказал он. Инвестор отметил, что не только европейцы, но и японцы, а также некоторые другие страны начинают говорить о стремлении быть более независимыми от США, "частично поскольку у США огромный долг, и все об этом знают и знают, что это влечет за собой проблемы".
https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, великобритания, джим роджерс, евросоюз, в мире
США, Украина, Великобритания, Джим Роджерс, Евросоюз, В мире
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза
Американский инвестор Роджерс: ни один союз, подобный ЕС, не выживал
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости допустил крах ЕС как политического союза, подчеркнув, что проблемы у европейцев уже наблюдаются.
"Ни один политический союз подобного рода не выживал за всю историю, а у этого политического союза уже наблюдаются проблемы", - сообщил он на вопрос, уцелеет ли ЕС как политический союз.
Роджерс отметил, что Великобритания
уже вышла из состава ЕС и "другие политики начинают поговаривать" о том же. Эксперт считает, что если в мире начнутся серьезные экономические проблемы, это только создаст дополнительное давление на страны ЕС и другие государства начнут выходить.
Эксперт добавил, что допускает катастрофу Европы
, поскольку регион теряет доступ к энергетике и продуктам питания.
"Вы знаете, что у стран, испытывающих проблемы с продовольствием и энергетикой, начинаются проблемы политического характера. И это уже приводит к разного рода проблемам", - отметил он, добавив, что поставки помощи Украине
также играют роль.
"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией
По оценкам Роджерса, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США
.
"В контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит…, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США", - сказал он.
Инвестор отметил, что не только европейцы, но и японцы, а также некоторые другие страны начинают говорить о стремлении быть более независимыми от США, "частично поскольку у США огромный долг, и все об этом знают и знают, что это влечет за собой проблемы".
Источник: страны ЕС запросили компенсацию за поставку боеприпасов Украине