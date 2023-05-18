https://ria.ru/20230518/evraev-1872755193.html

Евраев пообещал расширить меры поддержки больных диабетом

Евраев пообещал расширить меры поддержки больных диабетом - РИА Новости, 18.05.2023

Евраев пообещал расширить меры поддержки больных диабетом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал расширить меры поддержки больных сахарным диабетом в регионе, сообщает областное правительство. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:05

2023-05-18T20:05

2023-05-18T20:05

ярославская область

ярославль

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал расширить меры поддержки больных сахарным диабетом в регионе, сообщает областное правительство. Сообщается, что глава региона в ходе личного приема граждан поддержал идею жительницы Ярославля Анны Хаврониной о бесплатном обеспечении датчиками мониторинга глюкозы жителей региона в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода. "В качестве дополнительной меры социальной поддержки, исходя из финансового состояния семьи, мы можем рассмотреть возможность продления возрастного порога до 23 лет, чтобы помочь тем, кто в этом реально нуждается", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Отмечается, что губернатор поручил проработать этот вопрос. По данным правительства региона, с мая прошлого года по инициативе губернатора дети, больные диабетом, в Ярославской области имеют право на бесплатное получение датчиков мониторинга глюкозы до достижения 18 лет. По словам Анны Хаврониной, введение этой меры дало свои положительные результаты. Благодаря улучшению состояния здоровья многие дети, по ее словам, начали посещать кружки и секции, чего до этого не могли делать. Также в ходе приема обсуждался вопрос льготного обеспечения детей, больных сахарным диабетом, инфузионными наборами к инсулиновой помпе. "Михаил Евраев поручил департаменту здравоохранения области обеспечить выдачу ранее не полученных наборов и в дальнейшем наладить бесперебойное снабжение льготников лекарственными препаратами и расходными материалами", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20230517/soglashenie-1872412835.html

https://ria.ru/20230516/transport-1872205709.html

ярославль

ярославская область

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ярославль, ярославская область, михаил евраев