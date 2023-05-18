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Китайский альпинист погиб у южной вершины Эвереста
Китайский альпинист погиб у южной вершины Эвереста - РИА Новости, 18.05.2023
Китайский альпинист погиб у южной вершины Эвереста
Китайский альпинист Сюэбинь Чэнь погиб во время восхождения на Эверест в районе южной вершины самой высокой горы на Земле, сообщает в четверг новостной портал... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:32
2023-05-18T18:32
2023-05-18T18:32
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БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Китайский альпинист Сюэбинь Чэнь погиб во время восхождения на Эверест в районе южной вершины самой высокой горы на Земле, сообщает в четверг новостной портал The Himalayan со ссылкой на источник в базовом лагере альпинистов. "Пятидесятидвухлетний Сюэбинь Чэнь погиб около южной вершины горы Эверест перед последним этапом восхождения", – пишет издание. По информации источника, альпинист сорвался с "балкона", уступа, расположенного немного ниже южной вершины, на котором готовился к выходу на саму вершину. Трагедия произошла в тот момент, когда спортсмен пытался заменить солнечные очки и отстегнуть и сбросить пустой кислородный баллон, говорится в сообщении. Вместе с погибшим к вершине Эвереста шли еще двое альпинистов, один из Китая, и еще один из Монголии. В настоящее время им оказывают помощь спасатели, пытаясь снять их с "балкона" и доставить в базовый лагерь, сообщает издание.
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новости - туризм, китай, происшествия
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Китайский альпинист погиб у южной вершины Эвереста
Китайский альпинист погиб у южной вершины Эвереста
БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Китайский альпинист Сюэбинь Чэнь погиб во время восхождения на Эверест в районе южной вершины самой высокой горы на Земле, сообщает в четверг новостной портал The Himalayan со ссылкой на источник в базовом лагере альпинистов.
"Пятидесятидвухлетний Сюэбинь Чэнь погиб около южной вершины горы Эверест перед последним этапом восхождения", – пишет издание.
По информации источника, альпинист сорвался с "балкона", уступа, расположенного немного ниже южной вершины, на котором готовился к выходу на саму вершину. Трагедия произошла в тот момент, когда спортсмен пытался заменить солнечные очки и отстегнуть и сбросить пустой кислородный баллон, говорится в сообщении.
Вместе с погибшим к вершине Эвереста шли еще двое альпинистов, один из Китая
, и еще один из Монголии
. В настоящее время им оказывают помощь спасатели, пытаясь снять их с "балкона" и доставить в базовый лагерь, сообщает издание.
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