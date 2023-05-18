https://ria.ru/20230518/evalar-1872622211.html

ФАС возбудила дело против "Эвалара"

ФАС возбудила дело против "Эвалара" - РИА Новости, 18.05.2023

ФАС возбудила дело против "Эвалара"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:32

2023-05-18T13:32

2023-05-18T13:32

россия

эвалар

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

реклама

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства за рекламу лекарственного препарата, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что в рекламе была информация о положительном действии лекарства, его эффективности в избавлении от боли при лечении суставов, а также его безвредности для желудка ввиду натурального состава. Ведомство проверит эту рекламу на предмет содержания нарушений в законодательстве. Если вина будет установлена, "Эвалар" понесет ответственность в соответствии с законом о рекламе. В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум". Также ФАС РФ в январе этого года наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на "Эвалар" за ненадлежащую рекламу этого же препарата.

https://ria.ru/20230424/miratorg-1867326123.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, эвалар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия, реклама