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ФАС возбудила дело против "Эвалара" - РИА Новости, 18.05.2023
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13:32 18.05.2023
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ФАС возбудила дело против "Эвалара"
ФАС возбудила дело против "Эвалара" - РИА Новости, 18.05.2023
ФАС возбудила дело против "Эвалара"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:32
2023-05-18T13:32
россия
эвалар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
реклама
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства за рекламу лекарственного препарата, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что в рекламе была информация о положительном действии лекарства, его эффективности в избавлении от боли при лечении суставов, а также его безвредности для желудка ввиду натурального состава. Ведомство проверит эту рекламу на предмет содержания нарушений в законодательстве. Если вина будет установлена, "Эвалар" понесет ответственность в соответствии с законом о рекламе. В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум". Также ФАС РФ в январе этого года наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на "Эвалар" за ненадлежащую рекламу этого же препарата.
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россия, эвалар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия, реклама
Россия, Эвалар, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия, Реклама
ФАС возбудила дело против "Эвалара"

ФАС возбудила дело против "Эвалара" по подозрению в нарушении рекламного законодательства

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства за рекламу лекарственного препарата, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"ФАС возбудила дело в отношении ЗАО "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства. На радиостанции "Вести ФМ" распространялась реклама лекарственного препарата "Сабельника настойка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рекламе была информация о положительном действии лекарства, его эффективности в избавлении от боли при лечении суставов, а также его безвредности для желудка ввиду натурального состава.
Ведомство проверит эту рекламу на предмет содержания нарушений в законодательстве. Если вина будет установлена, "Эвалар" понесет ответственность в соответствии с законом о рекламе.
В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум". Также ФАС РФ в январе этого года наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на "Эвалар" за ненадлежащую рекламу этого же препарата.
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РоссияЭваларФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ПроисшествияРеклама
 
 
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