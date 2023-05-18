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Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян - РИА Новости, 18.05.2023
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13:50 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/estoniya-1872629887.html
Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян
Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян - РИА Новости, 18.05.2023
Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян
Правительство Эстонии сделало исключение из режима санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России, а также Белоруссии, которые теперь могут... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:50
2023-05-18T13:50
в мире
эстония
россия
санкции
белоруссия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии сделало исключение из режима санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России, а также Белоруссии, которые теперь могут ходатайствовать о получении новых видов на жительство, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. Исключение не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для его получения, отмечает пресс-служба. В 2022/2023 учебном году в эстонских вузах учится 298 граждан России и Белоруссии, на которых распространяется санкционный режим. Исключение будет действовать в первую очередь на тех 78 студентов, которые завершают обучение по эстоноязычной программе. По данным департамента здоровья, в 2022–2023 году в Эстонии были зарегистрированы 10 врачей, прибывших на работу из России, и 9 врачей из Белоруссии. В свою очередь министерство образования и науки сообщило, что в настоящее время в эстонских вузах работают три академических работника, подпадающих под исключение из санкций. Исключение в санкционном режиме касается тех людей, которые приехали в Эстонию учиться или работать до начала событий на Украине, сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу и владеют эстонским языком как минимум на уровне B2. На академических работников требование владения языком не распространяется.
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в мире, эстония, россия, санкции, белоруссия, санкции в отношении россии
В мире, Эстония, Россия, Санкции, Белоруссия, Санкции в отношении России
Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян

Эстония сделала исключение из режима санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии сделало исключение из режима санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России, а также Белоруссии, которые теперь могут ходатайствовать о получении новых видов на жительство, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
«
"Студенты, врачи и научные работники, являющиеся гражданами России и Белоруссии, которые приехали в Эстонию до начала событий на Украине, могут подать заявление на поучение новых видов на жительство для более продолжительного пребывания в стране", - говорится в сообщении.
Исключение не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для его получения, отмечает пресс-служба.
В 2022/2023 учебном году в эстонских вузах учится 298 граждан России и Белоруссии, на которых распространяется санкционный режим. Исключение будет действовать в первую очередь на тех 78 студентов, которые завершают обучение по эстоноязычной программе.
По данным департамента здоровья, в 2022–2023 году в Эстонии были зарегистрированы 10 врачей, прибывших на работу из России, и 9 врачей из Белоруссии. В свою очередь министерство образования и науки сообщило, что в настоящее время в эстонских вузах работают три академических работника, подпадающих под исключение из санкций.
Исключение в санкционном режиме касается тех людей, которые приехали в Эстонию учиться или работать до начала событий на Украине, сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу и владеют эстонским языком как минимум на уровне B2. На академических работников требование владения языком не распространяется.
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