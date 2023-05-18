https://ria.ru/20230518/estoniya-1872629887.html

Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян

Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян - РИА Новости, 18.05.2023

Эстония сделала исключение из режима санкций для некоторых россиян

Правительство Эстонии сделало исключение из режима санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России, а также Белоруссии, которые теперь могут... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:50

2023-05-18T13:50

2023-05-18T13:50

в мире

эстония

россия

санкции

белоруссия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии сделало исключение из режима санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России, а также Белоруссии, которые теперь могут ходатайствовать о получении новых видов на жительство, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. Исключение не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для его получения, отмечает пресс-служба. В 2022/2023 учебном году в эстонских вузах учится 298 граждан России и Белоруссии, на которых распространяется санкционный режим. Исключение будет действовать в первую очередь на тех 78 студентов, которые завершают обучение по эстоноязычной программе. По данным департамента здоровья, в 2022–2023 году в Эстонии были зарегистрированы 10 врачей, прибывших на работу из России, и 9 врачей из Белоруссии. В свою очередь министерство образования и науки сообщило, что в настоящее время в эстонских вузах работают три академических работника, подпадающих под исключение из санкций. Исключение в санкционном режиме касается тех людей, которые приехали в Эстонию учиться или работать до начала событий на Украине, сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу и владеют эстонским языком как минимум на уровне B2. На академических работников требование владения языком не распространяется.

https://ria.ru/20230505/otnosheniya-1869768243.html

эстония

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония, россия, санкции, белоруссия, санкции в отношении россии