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Италия направит ракетный эсминец к польским берегам - РИА Новости, 18.05.2023
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02:00 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/esminets-1872520435.html
Италия направит ракетный эсминец к польским берегам
Италия направит ракетный эсминец к польским берегам - РИА Новости, 18.05.2023
Италия направит ракетный эсминец к польским берегам
Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщает министерство национальной... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T02:00
2023-05-18T02:00
польша
италия
быдгощ
мариуш блащак
в мире
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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщает министерство национальной обороны Польши. В последнее время в польском воздушном пространстве произошло несколько инцидентов. Так, 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. Несколько дней назад польские военные зафиксировали в небе страны неопознанный объект, который может быть прилетевшим из Белоруссии аэростатом. Объект пропал с радаров над территорией Польши, найти его до сих пор не удалось.
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польша, италия, быдгощ, мариуш блащак, в мире
Польша, Италия, Быдгощ, Мариуш Блащак, В мире
Италия направит ракетный эсминец к польским берегам

Минобороны Польши анонсировало прибытие итальянского эсминца с системами ПВО и ПРО

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкПольский флаг
Польский флаг - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Польский флаг. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщает министерство национальной обороны Польши.
«
"Я очень рад решению министра обороны Италии. Вскоре к нам прибудет ракетный эсминец с мощным зенитным и противоракетным вооружением. Он укрепит противовоздушную и противоракетную оборону польского побережья", - цитирует минобороны главу ведомства Мариуша Блащака.
В последнее время в польском воздушном пространстве произошло несколько инцидентов.
Так, 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
Несколько дней назад польские военные зафиксировали в небе страны неопознанный объект, который может быть прилетевшим из Белоруссии аэростатом. Объект пропал с радаров над территорией Польши, найти его до сих пор не удалось.
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