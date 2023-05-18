https://ria.ru/20230518/esminets-1872520435.html

Италия направит ракетный эсминец к польским берегам

Италия направит ракетный эсминец к польским берегам - РИА Новости, 18.05.2023

Италия направит ракетный эсминец к польским берегам

Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщает министерство национальной... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:00

2023-05-18T02:00

2023-05-18T02:00

польша

италия

быдгощ

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в мире

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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщает министерство национальной обороны Польши. В последнее время в польском воздушном пространстве произошло несколько инцидентов. Так, 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. Несколько дней назад польские военные зафиксировали в небе страны неопознанный объект, который может быть прилетевшим из Белоруссии аэростатом. Объект пропал с радаров над территорией Польши, найти его до сих пор не удалось.

https://ria.ru/20230517/mig-29-1872347761.html

польша

италия

быдгощ

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польша, италия, быдгощ, мариуш блащак, в мире