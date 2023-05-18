Италия направит ракетный эсминец к польским берегам
Минобороны Польши анонсировало прибытие итальянского эсминца с системами ПВО и ПРО
Польский флаг. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Италия направляет ракетный эсминец к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщает министерство национальной обороны Польши.
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"Я очень рад решению министра обороны Италии. Вскоре к нам прибудет ракетный эсминец с мощным зенитным и противоракетным вооружением. Он укрепит противовоздушную и противоракетную оборону польского побережья", - цитирует минобороны главу ведомства Мариуша Блащака.
В последнее время в польском воздушном пространстве произошло несколько инцидентов.
Так, 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
Несколько дней назад польские военные зафиксировали в небе страны неопознанный объект, который может быть прилетевшим из Белоруссии аэростатом. Объект пропал с радаров над территорией Польши, найти его до сих пор не удалось.