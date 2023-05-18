https://ria.ru/20230518/elektrozapravki-1872531657.html

Эксперт оценил перспективы российского рынка электрозаправок

Эксперт оценил перспективы российского рынка электрозаправок - РИА Новости, 18.05.2023

Эксперт оценил перспективы российского рынка электрозаправок

Рынок быстрых зарядных станциях для электромобилей (ЭЗС) в России перспективный, нужно лишь сделать его интересным для инвесторов, обеспечив окупаемость... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T06:50

2023-05-18T06:50

2023-05-18T06:50

россия

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рынок быстрых зарядных станциях для электромобилей (ЭЗС) в России перспективный, нужно лишь сделать его интересным для инвесторов, обеспечив окупаемость вложений, а запуск одной такой станции обойдется в среднем в 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор российского производителя быстрых зарядных станций компании "Яблочков" (компания-участник рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет) Алексей Моторенко. Эксперт пояснил, что в среднем одна быстрая зарядная станция стоит около 3 миллионов рублей, монтажные и строительные работы требуют вложения еще не менее 0,5 миллиона рублей. Однако сложнее обстоит ситуация с технологическим присоединением. В зависимости от региона и месторасположения станции его стоимость в среднем составляет около 40% от стоимости оборудования. "На данный момент правительство обсуждает введение дополнительных вариантов отсрочки оплаты стоимости техприсоединения заправочных станций к электрическим сетям, что для бизнесмена будет большой подмогой. Малый и средний бизнес сможет на старте уменьшить расходы и распределить свои инвестиционные вложения" - отметил Моторенко. Также эксперт НТИ добавил, что на ПО для работы станции и взимания оплаты с пользователей потребуется еще около 200 тысяч рублей. Итого, подсчитал он, запуск бизнеса на одну быструю зарядную станцию для электромобиля обойдется от 5 миллионов рублей, и еще порядка 30 тысяч в год потребуется на ее дальнейшее техобслуживание и содержание. "На данный момент рынок ЭЗС хоть и небольшой, но перспективный. Уменьшить размер первоначальных вложений для бизнеса могут помочь различные государственные программы субсидирования и региональные меры поддержки предпринимателей", - заключил он.

https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html

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россия, экономика