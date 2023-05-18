https://ria.ru/20230518/elektrozapravki-1872531657.html
Эксперт оценил перспективы российского рынка электрозаправок
Эксперт оценил перспективы российского рынка электрозаправок - РИА Новости, 18.05.2023
Эксперт оценил перспективы российского рынка электрозаправок
Рынок быстрых зарядных станциях для электромобилей (ЭЗС) в России перспективный, нужно лишь сделать его интересным для инвесторов, обеспечив окупаемость... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T06:50
2023-05-18T06:50
2023-05-18T06:50
россия
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рынок быстрых зарядных станциях для электромобилей (ЭЗС) в России перспективный, нужно лишь сделать его интересным для инвесторов, обеспечив окупаемость вложений, а запуск одной такой станции обойдется в среднем в 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор российского производителя быстрых зарядных станций компании "Яблочков" (компания-участник рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет) Алексей Моторенко. Эксперт пояснил, что в среднем одна быстрая зарядная станция стоит около 3 миллионов рублей, монтажные и строительные работы требуют вложения еще не менее 0,5 миллиона рублей. Однако сложнее обстоит ситуация с технологическим присоединением. В зависимости от региона и месторасположения станции его стоимость в среднем составляет около 40% от стоимости оборудования. "На данный момент правительство обсуждает введение дополнительных вариантов отсрочки оплаты стоимости техприсоединения заправочных станций к электрическим сетям, что для бизнесмена будет большой подмогой. Малый и средний бизнес сможет на старте уменьшить расходы и распределить свои инвестиционные вложения" - отметил Моторенко. Также эксперт НТИ добавил, что на ПО для работы станции и взимания оплаты с пользователей потребуется еще около 200 тысяч рублей. Итого, подсчитал он, запуск бизнеса на одну быструю зарядную станцию для электромобиля обойдется от 5 миллионов рублей, и еще порядка 30 тысяч в год потребуется на ее дальнейшее техобслуживание и содержание. "На данный момент рынок ЭЗС хоть и небольшой, но перспективный. Уменьшить размер первоначальных вложений для бизнеса могут помочь различные государственные программы субсидирования и региональные меры поддержки предпринимателей", - заключил он.
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россия, экономика
Эксперт оценил перспективы российского рынка электрозаправок
Эксперт Моторенко: рынок электрозаправок в России является перспективным
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рынок быстрых зарядных станциях для электромобилей (ЭЗС) в России перспективный, нужно лишь сделать его интересным для инвесторов, обеспечив окупаемость вложений, а запуск одной такой станции обойдется в среднем в 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор российского производителя быстрых зарядных станций компании "Яблочков" (компания-участник рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет) Алексей Моторенко.
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"Чтобы бизнес на быстрых зарядных станциях для электромобилей был интересен инвесторам - будущим владельцам ЭЗС, нужно обеспечить окупаемость вложений, а это, в том числе, зависит от места установки станции и трафика", - рассказал эксперт. Моторенко отметил, что ключевыми точками размещения являются междугородние трассы и развязки на границах крупных городов, где требуется зарядить электрокар в максимально короткие сроки.
Эксперт пояснил, что в среднем одна быстрая зарядная станция стоит около 3 миллионов рублей, монтажные и строительные работы требуют вложения еще не менее 0,5 миллиона рублей. Однако сложнее обстоит ситуация с технологическим присоединением. В зависимости от региона и месторасположения станции его стоимость в среднем составляет около 40% от стоимости оборудования.
"На данный момент правительство обсуждает введение дополнительных вариантов отсрочки оплаты стоимости техприсоединения заправочных станций к электрическим сетям, что для бизнесмена будет большой подмогой. Малый и средний бизнес сможет на старте уменьшить расходы и распределить свои инвестиционные вложения" - отметил Моторенко.
Также эксперт НТИ добавил, что на ПО для работы станции и взимания оплаты с пользователей потребуется еще около 200 тысяч рублей. Итого, подсчитал он, запуск бизнеса на одну быструю зарядную станцию для электромобиля обойдется от 5 миллионов рублей, и еще порядка 30 тысяч в год потребуется на ее дальнейшее техобслуживание и содержание.
"На данный момент рынок ЭЗС хоть и небольшой, но перспективный. Уменьшить размер первоначальных вложений для бизнеса могут помочь различные государственные программы субсидирования и региональные меры поддержки предпринимателей", - заключил он.
В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили