https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html
Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве
Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве - РИА Новости, 18.05.2023
Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве
Несмотря на барьеры во внешней торговле, РФ смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции, он составил 41,6 миллиарда долларов в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:38
2023-05-18T12:38
2023-05-18T12:54
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Несмотря на барьеры во внешней торговле, РФ смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции, он составил 41,6 миллиарда долларов в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ.Ранее он отметил, что Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия."То есть, несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 миллиардов долларов в прошлом году. В предыдущем (году) было 37,1, все-таки рост приличный - 10 миллиардов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве
Путин: Россия смогла увеличить экспорт в сельском хозяйстве до 41,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Несмотря на барьеры во внешней торговле, РФ смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции, он составил 41,6 миллиарда долларов в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ.
Ранее он отметил, что Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия.
"То есть, несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 миллиардов долларов в прошлом году. В предыдущем (году) было 37,1, все-таки рост приличный - 10 миллиардов", - сказал Путин.
Путин оценил ход весенних полевых работ в России