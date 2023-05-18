https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html

Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве

Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве - РИА Новости, 18.05.2023

Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве

Несмотря на барьеры во внешней торговле, РФ смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции, он составил 41,6 миллиарда долларов в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:38

2023-05-18T12:38

2023-05-18T12:54

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Несмотря на барьеры во внешней торговле, РФ смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции, он составил 41,6 миллиарда долларов в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ.Ранее он отметил, что Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия."То есть, несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 миллиардов долларов в прошлом году. В предыдущем (году) было 37,1, все-таки рост приличный - 10 миллиардов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html

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россия, экономика, владимир путин