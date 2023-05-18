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Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77 процентов - РИА Новости, 18.05.2023
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04:14 18.05.2023 (обновлено: 09:38 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/eksport-1872527051.html
Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77 процентов
Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77 процентов - РИА Новости, 18.05.2023
Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77 процентов
Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:14
2023-05-18T09:38
япония
россия
экономика
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. Вместе с этим объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%. Вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий упал на 34,6%. В целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).
https://ria.ru/20230518/yaponiya-1872526168.html
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япония, россия, экономика
Япония, Россия, Экономика
Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77 процентов

Минфин Японии: экспорт автомобилей в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77 процентов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПраворульные хэтчбеки марки Honda
Праворульные хэтчбеки марки Honda - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Праворульные хэтчбеки марки Honda. Архивное фото
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
Вместе с этим объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%. Вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий упал на 34,6%.
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В целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).
 
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