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Эксперимент для воссоздания истории. Чем занимаются научные конструкторы - РИА Новости, 18.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/ekspertiment-1868436376.html
Эксперимент для воссоздания истории. Чем занимаются научные конструкторы
Эксперимент для воссоздания истории. Чем занимаются научные конструкторы - РИА Новости, 18.05.2023
Эксперимент для воссоздания истории. Чем занимаются научные конструкторы
В Международный день музеев о тайнах научной реконструкции и экспериментальной археологии, кто и зачем воссоздает исторические эпохи, рассказал заведующий... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:00
2023-05-18T09:00
культура
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
общество
казань
россия
куликово поле (заповедник)
реконструкция
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Международный день музеев о тайнах научной реконструкции и экспериментальной археологии, кто и зачем воссоздает исторические эпохи, рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров.– Что же такое научная реконструкция?– Есть такая вспомогательная научная дисциплина – экспериментальная археология. Она помогает решить многие вопросы истории опытным путем, ведь практика – критерий истины. Например, археологи искали ответ на вопрос: сколько времени нужно для изготовления неолитического шлифованного тесла. Их часто находят при раскопках. Высказывались мнения, что дед начинал шлифовать такое тесло, а внук заканчивал.И тут на помощь пришел эксперимент. Выяснилось, что для создания такого инструмента нужно примерно 10 часов шлифования.Вот еще пример: долгое время считалось, что до появления металла было невозможно просверлить каменный топор. Опытным путем было доказано, что лучковое сверло, костяная палочка (или даже деревянная) при помощи песка и воды прекрасно сверлят камень. И таких примеров множество. Вот и на Куликовом поле проводили эксперименты по пробиванию доспехов и защитного снаряжения различными видами оружия XIV века.Научная реконструкция занимается близкими вещами применительно к музейному делу. Как правило, это изготовление новоделов для нужд музейных экспозиций и музейных занятий.Надо, к примеру, при создании выставки показать, как выглядел средневековый купец эпохи викингов, описанный в книге Ибн Фадлана "Путешествие в страну Булгар на Волгу". Первым делом проводим исследование с привлечением письменных, изобразительных и материальных источников.Нужно понять не только внешний вид одежды, но и детали кроя, особенности шва, тонкости изготовления и ношения предметов снаряжения и убранства. А потом постараться воссоздать предмет из материалов, наиболее близких к исторической эпохе. В результате получается наглядный образ купца-руса, который очень гармонично дополняет подлинные археологические материалы, представленные в витринах.Вот еще пример. Для того чтобы познакомить посетителей музея с тем, как стирали и гладили одежду в Средневековье, сотрудники создают музейное занятие под названием "Моем, стираем, гладим в XVI веке". Но использовать во время такого мастер-класса подлинные образцы рубеля, корыта, тканей данной эпохи, конечно, немыслимо.А образцов мыла и щелока XVI века вообще не сохранилось. Но мы можем воссоздать вполне достойные копии. И с большой долей точности и наглядности провести такое занятие для посетителей музея. Причем не один раз, а регулярно.В Национальном музее Республики Татарстан для этих и подобных видов работ в 2002 году создан отдел научной реконструкции, который я и возглавляю. В отделе работает пять сотрудников. Мы ведем научную деятельность – изучаем материалы для создания новоделов и изготавливаем необходимые образцы.– Кто занимается в движении реконструкторов?– Самые разные люди: от старших школьников до пенсионеров, от студентов до титулованных научных работников и бизнесменов. Это очень позитивное и разностороннее движение, которое позволяет реализовывать себя в самых разных областях деятельности: в спорте, в туризме, ремесленной деятельности и художественном творчестве. Ну и в научной работе, конечно.В реконструкторском движении много направлений. При этом участникам приходится чаще всего получать навыки не в одном, а сразу в нескольких направлениях.Например, самый обыкновенный, ничем не примечательный человек захотел поехать на фестиваль "Поле Куликово". Он начинает изучать историю Куликовской битвы, получает представление об историческом костюме. Он должен быть в неплохой физической форме, ведь ему придется носить доспехи и принимать участие как минимум в реконструкции боя.Он получает и туристические навыки. Ведь на фестивале придется жить в палатке, готовить на костре, много ходить. Он видит другой регион, посещает Музей Куликовской битвы. И это если мы говорим о самом простом участнике движения. А зачастую люди готовятся основательно: учатся какому-нибудь ремеслу, упорно тренируются, изучают литературу, многие поют и пишут стихи, рассказы, даже романы. Если ты руководитель даже небольшого клуба, то приходится вести и организационную работу.Вот и получается, что, занимаясь реконструкцией, человек всесторонне развивается, творит. Поэтому в движении так много ярких, неординарных личностей.– Для чего нужны фестивали реконструкторов?– Это очень многогранное явление. С одной стороны, это форма общественно полезной культурно-массовой деятельности. Ведь так получилось, что движение военно-историческое, и подавляющее большинство фестивалей связано с памятными событиями военной истории.А в составе программы каждого фестиваля основным событием является военно-историческая реконструкция – оживающая картина из далекого прошлого. И тогда зритель (а их на показательные выступления собирается много сотен, а то и тысяч человек) может своими глазами увидеть то, о чем читал в книгах и смотрел в кино. Это очень сильные впечатления.С другой стороны, это прекрасная возможность для участников реконструкторских клубов реализовать долгие месяцы подготовки, машина времени, которая позволяет временно пожить в условиях далекого прошлого, почувствовать себя в шкуре далекого предка, и, конечно, пообщаться с единомышленниками.Фестиваль – это как соревнования в спорте. И чем более высокого ранга соревнование, тем больше мотивации принять в нем участие.– Как проходит жизнь в клубе вне фестивалей?– Конечно, фестивали – это лишь малая часть жизни клубов. Регулярность и разнообразие занятий – это основа жизнедеятельности любого объединения. Например, надо регулярно заниматься фехтовальной подготовкой, если у вас клуб Средневековья. Или строевой подготовкой, если у вас клуб наполеоновских войн.Много времени занимает изготовление тех или иных вещей для фестиваля как личных, так и общественных. Ведь кроме индивидуального костюма и доспеха нужны еще шатры, столы, лавки, костровое имущество и прочее.Многие клубы ведут просветительскую деятельность: выступления, лекции, показы, работа с молодежью, не входящей в клуб. Еще в каждом клубе есть свои внутренние мероприятия: праздники, собрания, чтение научных лекций и походы по выставкам, музеям. Интенсивность жизни, конечно, зависит от каждого конкретного клуба.В нашем военно-историческом клубе "Витязь" (г. Казань) занятия проводятся в среднем три раза в неделю. При этом каждый может выбрать занятие себе по душе. И конечно, тут прослеживается возрастная тенденция: молодежь больше тяготеет к физическим занятиям, а старшее поколение либо занимается ремеслом, либо экскурсиями, лекциями.Однако есть у нас и много общих дел, ведь клуб работает при музее. Мы постоянно участвуем в музейных мероприятиях, таких как 23 Февраля, "Ночь музеев", 9 Мая и т.д.– Зачем человеку в XXI веке ткать полотно или носить доспехи?– А зачем люди занимаются спортом, ездят на рыбалку, занимаются вышиванием и вообще занимаются любым хобби? Движение реконструкции очень позитивно и многогранно. Тут каждый может реализовать себя в самых разных направлениях: от физкультуры до научной деятельности, от изготовления предметов старины до стихосложения.И к тому же есть много людей, кто имеет с этой деятельности неплохое финансовое подспорье. Ведь сейчас сложился вполне развитый рынок: от продажи необходимых для участия в реконструкторских мероприятиях вещей до услуг по организации профильных мероприятий. И все это пользуется спросом.Лично для меня – это основная работа. Так что я вообще реконструктор-профессионал. Пример счастливого человека, у которого хобби является профессией.
https://ria.ru/20230327/nauka-1860124569.html
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, казань, россия, куликово поле (заповедник), реконструкция, республика татарстан (татарстан), тульская область
Культура, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Общество, Казань, Россия, Куликово поле (заповедник), Реконструкция, Республика Татарстан (Татарстан), Тульская область

Эксперимент для воссоздания истории. Чем занимаются научные конструкторы

© Фото : из личного архива Владислава ХабароваЗаведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров
Заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : из личного архива Владислава Хабарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Международный день музеев о тайнах научной реконструкции и экспериментальной археологии, кто и зачем воссоздает исторические эпохи, рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров.
– Что же такое научная реконструкция?
– Есть такая вспомогательная научная дисциплина – экспериментальная археология. Она помогает решить многие вопросы истории опытным путем, ведь практика – критерий истины. Например, археологи искали ответ на вопрос: сколько времени нужно для изготовления неолитического шлифованного тесла. Их часто находят при раскопках. Высказывались мнения, что дед начинал шлифовать такое тесло, а внук заканчивал.
И тут на помощь пришел эксперимент. Выяснилось, что для создания такого инструмента нужно примерно 10 часов шлифования.
Реконструкция топора, найденного на месте Судбищенской битвы 1555 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Российский реконструктор впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы
27 марта, 09:00
Вот еще пример: долгое время считалось, что до появления металла было невозможно просверлить каменный топор. Опытным путем было доказано, что лучковое сверло, костяная палочка (или даже деревянная) при помощи песка и воды прекрасно сверлят камень. И таких примеров множество. Вот и на Куликовом поле проводили эксперименты по пробиванию доспехов и защитного снаряжения различными видами оружия XIV века.
Научная реконструкция занимается близкими вещами применительно к музейному делу. Как правило, это изготовление новоделов для нужд музейных экспозиций и музейных занятий.
Надо, к примеру, при создании выставки показать, как выглядел средневековый купец эпохи викингов, описанный в книге Ибн Фадлана "Путешествие в страну Булгар на Волгу". Первым делом проводим исследование с привлечением письменных, изобразительных и материальных источников.
Комплекс ордынского воина XIV века - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Боевой конь или ладья: с чего начать будущему реконструктору
27 июня 2022, 09:00
Нужно понять не только внешний вид одежды, но и детали кроя, особенности шва, тонкости изготовления и ношения предметов снаряжения и убранства. А потом постараться воссоздать предмет из материалов, наиболее близких к исторической эпохе. В результате получается наглядный образ купца-руса, который очень гармонично дополняет подлинные археологические материалы, представленные в витринах.
© Фото : из личного архива Владислава ХабароваЗаведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров
Заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров
Заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров
© Фото : из личного архива Владислава Хабарова
1 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.

Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово

Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

Фестиваль Куликово поле

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

Фестиваль Куликово поле

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров
© Фото : из личного архива Владислава Хабарова
1 из 4

Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 4

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Вот еще пример. Для того чтобы познакомить посетителей музея с тем, как стирали и гладили одежду в Средневековье, сотрудники создают музейное занятие под названием "Моем, стираем, гладим в XVI веке". Но использовать во время такого мастер-класса подлинные образцы рубеля, корыта, тканей данной эпохи, конечно, немыслимо.
А образцов мыла и щелока XVI века вообще не сохранилось. Но мы можем воссоздать вполне достойные копии. И с большой долей точности и наглядности провести такое занятие для посетителей музея. Причем не один раз, а регулярно.
Участник и эксперт военно-исторического фестиваля Куликово поле Юлия Блавдзевич - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
И швец, и жнец: зачем любителю исторической реконструкции золотые руки
30 мая 2022, 09:00
В Национальном музее Республики Татарстан для этих и подобных видов работ в 2002 году создан отдел научной реконструкции, который я и возглавляю. В отделе работает пять сотрудников. Мы ведем научную деятельность – изучаем материалы для создания новоделов и изготавливаем необходимые образцы.
– Кто занимается в движении реконструкторов?
– Самые разные люди: от старших школьников до пенсионеров, от студентов до титулованных научных работников и бизнесменов. Это очень позитивное и разностороннее движение, которое позволяет реализовывать себя в самых разных областях деятельности: в спорте, в туризме, ремесленной деятельности и художественном творчестве. Ну и в научной работе, конечно.
В реконструкторском движении много направлений. При этом участникам приходится чаще всего получать навыки не в одном, а сразу в нескольких направлениях.
Например, самый обыкновенный, ничем не примечательный человек захотел поехать на фестиваль "Поле Куликово". Он начинает изучать историю Куликовской битвы, получает представление об историческом костюме. Он должен быть в неплохой физической форме, ведь ему придется носить доспехи и принимать участие как минимум в реконструкции боя.
Ордынский костюм
Одеться ордынцем. Реконструктор раскрывает секрет исторического костюма
4 мая, 09:00
Он получает и туристические навыки. Ведь на фестивале придется жить в палатке, готовить на костре, много ходить. Он видит другой регион, посещает Музей Куликовской битвы. И это если мы говорим о самом простом участнике движения. А зачастую люди готовятся основательно: учатся какому-нибудь ремеслу, упорно тренируются, изучают литературу, многие поют и пишут стихи, рассказы, даже романы. Если ты руководитель даже небольшого клуба, то приходится вести и организационную работу.
Вот и получается, что, занимаясь реконструкцией, человек всесторонне развивается, творит. Поэтому в движении так много ярких, неординарных личностей.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 4
© Фото предоставлено министерством культуры Российской ФедерацииМузей-заповедник "Куликово поле"
Музей-заповедник Куликово поле
Музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото предоставлено министерством культуры Российской Федерации
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

Фестиваль Куликово поле

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 4

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 4
Музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото предоставлено министерством культуры Российской Федерации
3 из 4

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
– Для чего нужны фестивали реконструкторов?
– Это очень многогранное явление. С одной стороны, это форма общественно полезной культурно-массовой деятельности. Ведь так получилось, что движение военно-историческое, и подавляющее большинство фестивалей связано с памятными событиями военной истории.
А в составе программы каждого фестиваля основным событием является военно-историческая реконструкция – оживающая картина из далекого прошлого. И тогда зритель (а их на показательные выступления собирается много сотен, а то и тысяч человек) может своими глазами увидеть то, о чем читал в книгах и смотрел в кино. Это очень сильные впечатления.
С другой стороны, это прекрасная возможность для участников реконструкторских клубов реализовать долгие месяцы подготовки, машина времени, которая позволяет временно пожить в условиях далекого прошлого, почувствовать себя в шкуре далекого предка, и, конечно, пообщаться с единомышленниками.
Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле
19 сентября 2022, 09:00
Фестиваль – это как соревнования в спорте. И чем более высокого ранга соревнование, тем больше мотивации принять в нем участие.
– Как проходит жизнь в клубе вне фестивалей?
– Конечно, фестивали – это лишь малая часть жизни клубов. Регулярность и разнообразие занятий – это основа жизнедеятельности любого объединения. Например, надо регулярно заниматься фехтовальной подготовкой, если у вас клуб Средневековья. Или строевой подготовкой, если у вас клуб наполеоновских войн.
Много времени занимает изготовление тех или иных вещей для фестиваля как личных, так и общественных. Ведь кроме индивидуального костюма и доспеха нужны еще шатры, столы, лавки, костровое имущество и прочее.
Многие клубы ведут просветительскую деятельность: выступления, лекции, показы, работа с молодежью, не входящей в клуб. Еще в каждом клубе есть свои внутренние мероприятия: праздники, собрания, чтение научных лекций и походы по выставкам, музеям. Интенсивность жизни, конечно, зависит от каждого конкретного клуба.
В нашем военно-историческом клубе "Витязь" (г. Казань) занятия проводятся в среднем три раза в неделю. При этом каждый может выбрать занятие себе по душе. И конечно, тут прослеживается возрастная тенденция: молодежь больше тяготеет к физическим занятиям, а старшее поколение либо занимается ремеслом, либо экскурсиями, лекциями.
Однако есть у нас и много общих дел, ведь клуб работает при музее. Мы постоянно участвуем в музейных мероприятиях, таких как 23 Февраля, "Ночь музеев", 9 Мая и т.д.
– Зачем человеку в XXI веке ткать полотно или носить доспехи?
– А зачем люди занимаются спортом, ездят на рыбалку, занимаются вышиванием и вообще занимаются любым хобби? Движение реконструкции очень позитивно и многогранно. Тут каждый может реализовать себя в самых разных направлениях: от физкультуры до научной деятельности, от изготовления предметов старины до стихосложения.
641 годовщина Куликовской битвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы
20 сентября 2021, 12:03
И к тому же есть много людей, кто имеет с этой деятельности неплохое финансовое подспорье. Ведь сейчас сложился вполне развитый рынок: от продажи необходимых для участия в реконструкторских мероприятиях вещей до услуг по организации профильных мероприятий. И все это пользуется спросом.
Лично для меня – это основная работа. Так что я вообще реконструктор-профессионал. Пример счастливого человека, у которого хобби является профессией.
 
КультураСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеОбществоКазаньРоссияКуликово поле (заповедник)РеконструкцияРеспублика Татарстан (Татарстан)Тульская область
 
 
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