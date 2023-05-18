Эксперимент для воссоздания истории. Чем занимаются научные конструкторы

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Международный день музеев о тайнах научной реконструкции и экспериментальной археологии, кто и зачем воссоздает исторические эпохи, рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров.– Что же такое научная реконструкция?– Есть такая вспомогательная научная дисциплина – экспериментальная археология. Она помогает решить многие вопросы истории опытным путем, ведь практика – критерий истины. Например, археологи искали ответ на вопрос: сколько времени нужно для изготовления неолитического шлифованного тесла. Их часто находят при раскопках. Высказывались мнения, что дед начинал шлифовать такое тесло, а внук заканчивал.И тут на помощь пришел эксперимент. Выяснилось, что для создания такого инструмента нужно примерно 10 часов шлифования.Вот еще пример: долгое время считалось, что до появления металла было невозможно просверлить каменный топор. Опытным путем было доказано, что лучковое сверло, костяная палочка (или даже деревянная) при помощи песка и воды прекрасно сверлят камень. И таких примеров множество. Вот и на Куликовом поле проводили эксперименты по пробиванию доспехов и защитного снаряжения различными видами оружия XIV века.Научная реконструкция занимается близкими вещами применительно к музейному делу. Как правило, это изготовление новоделов для нужд музейных экспозиций и музейных занятий.Надо, к примеру, при создании выставки показать, как выглядел средневековый купец эпохи викингов, описанный в книге Ибн Фадлана "Путешествие в страну Булгар на Волгу". Первым делом проводим исследование с привлечением письменных, изобразительных и материальных источников.Нужно понять не только внешний вид одежды, но и детали кроя, особенности шва, тонкости изготовления и ношения предметов снаряжения и убранства. А потом постараться воссоздать предмет из материалов, наиболее близких к исторической эпохе. В результате получается наглядный образ купца-руса, который очень гармонично дополняет подлинные археологические материалы, представленные в витринах.Вот еще пример. Для того чтобы познакомить посетителей музея с тем, как стирали и гладили одежду в Средневековье, сотрудники создают музейное занятие под названием "Моем, стираем, гладим в XVI веке". Но использовать во время такого мастер-класса подлинные образцы рубеля, корыта, тканей данной эпохи, конечно, немыслимо.А образцов мыла и щелока XVI века вообще не сохранилось. Но мы можем воссоздать вполне достойные копии. И с большой долей точности и наглядности провести такое занятие для посетителей музея. Причем не один раз, а регулярно.В Национальном музее Республики Татарстан для этих и подобных видов работ в 2002 году создан отдел научной реконструкции, который я и возглавляю. В отделе работает пять сотрудников. Мы ведем научную деятельность – изучаем материалы для создания новоделов и изготавливаем необходимые образцы.– Кто занимается в движении реконструкторов?– Самые разные люди: от старших школьников до пенсионеров, от студентов до титулованных научных работников и бизнесменов. Это очень позитивное и разностороннее движение, которое позволяет реализовывать себя в самых разных областях деятельности: в спорте, в туризме, ремесленной деятельности и художественном творчестве. Ну и в научной работе, конечно.В реконструкторском движении много направлений. При этом участникам приходится чаще всего получать навыки не в одном, а сразу в нескольких направлениях.Например, самый обыкновенный, ничем не примечательный человек захотел поехать на фестиваль "Поле Куликово". Он начинает изучать историю Куликовской битвы, получает представление об историческом костюме. Он должен быть в неплохой физической форме, ведь ему придется носить доспехи и принимать участие как минимум в реконструкции боя.Он получает и туристические навыки. Ведь на фестивале придется жить в палатке, готовить на костре, много ходить. Он видит другой регион, посещает Музей Куликовской битвы. И это если мы говорим о самом простом участнике движения. А зачастую люди готовятся основательно: учатся какому-нибудь ремеслу, упорно тренируются, изучают литературу, многие поют и пишут стихи, рассказы, даже романы. Если ты руководитель даже небольшого клуба, то приходится вести и организационную работу.Вот и получается, что, занимаясь реконструкцией, человек всесторонне развивается, творит. Поэтому в движении так много ярких, неординарных личностей.– Для чего нужны фестивали реконструкторов?– Это очень многогранное явление. С одной стороны, это форма общественно полезной культурно-массовой деятельности. Ведь так получилось, что движение военно-историческое, и подавляющее большинство фестивалей связано с памятными событиями военной истории.А в составе программы каждого фестиваля основным событием является военно-историческая реконструкция – оживающая картина из далекого прошлого. И тогда зритель (а их на показательные выступления собирается много сотен, а то и тысяч человек) может своими глазами увидеть то, о чем читал в книгах и смотрел в кино. Это очень сильные впечатления.С другой стороны, это прекрасная возможность для участников реконструкторских клубов реализовать долгие месяцы подготовки, машина времени, которая позволяет временно пожить в условиях далекого прошлого, почувствовать себя в шкуре далекого предка, и, конечно, пообщаться с единомышленниками.Фестиваль – это как соревнования в спорте. И чем более высокого ранга соревнование, тем больше мотивации принять в нем участие.– Как проходит жизнь в клубе вне фестивалей?– Конечно, фестивали – это лишь малая часть жизни клубов. Регулярность и разнообразие занятий – это основа жизнедеятельности любого объединения. Например, надо регулярно заниматься фехтовальной подготовкой, если у вас клуб Средневековья. Или строевой подготовкой, если у вас клуб наполеоновских войн.Много времени занимает изготовление тех или иных вещей для фестиваля как личных, так и общественных. Ведь кроме индивидуального костюма и доспеха нужны еще шатры, столы, лавки, костровое имущество и прочее.Многие клубы ведут просветительскую деятельность: выступления, лекции, показы, работа с молодежью, не входящей в клуб. Еще в каждом клубе есть свои внутренние мероприятия: праздники, собрания, чтение научных лекций и походы по выставкам, музеям. Интенсивность жизни, конечно, зависит от каждого конкретного клуба.В нашем военно-историческом клубе "Витязь" (г. Казань) занятия проводятся в среднем три раза в неделю. При этом каждый может выбрать занятие себе по душе. И конечно, тут прослеживается возрастная тенденция: молодежь больше тяготеет к физическим занятиям, а старшее поколение либо занимается ремеслом, либо экскурсиями, лекциями.Однако есть у нас и много общих дел, ведь клуб работает при музее. Мы постоянно участвуем в музейных мероприятиях, таких как 23 Февраля, "Ночь музеев", 9 Мая и т.д.– Зачем человеку в XXI веке ткать полотно или носить доспехи?– А зачем люди занимаются спортом, ездят на рыбалку, занимаются вышиванием и вообще занимаются любым хобби? Движение реконструкции очень позитивно и многогранно. Тут каждый может реализовать себя в самых разных направлениях: от физкультуры до научной деятельности, от изготовления предметов старины до стихосложения.И к тому же есть много людей, кто имеет с этой деятельности неплохое финансовое подспорье. Ведь сейчас сложился вполне развитый рынок: от продажи необходимых для участия в реконструкторских мероприятиях вещей до услуг по организации профильных мероприятий. И все это пользуется спросом.Лично для меня – это основная работа. Так что я вообще реконструктор-профессионал. Пример счастливого человека, у которого хобби является профессией.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Международный день музеев о тайнах научной реконструкции и экспериментальной археологии, кто и зачем воссоздает исторические эпохи, рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров.
– Что же такое научная реконструкция?
– Есть такая вспомогательная научная дисциплина – экспериментальная археология. Она помогает решить многие вопросы истории опытным путем, ведь практика – критерий истины. Например, археологи искали ответ на вопрос: сколько времени нужно для изготовления неолитического шлифованного тесла. Их часто находят при раскопках. Высказывались мнения, что дед начинал шлифовать такое тесло, а внук заканчивал.
И тут на помощь пришел эксперимент. Выяснилось, что для создания такого инструмента нужно примерно 10 часов шлифования.
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Вот еще пример: долгое время считалось, что до появления металла было невозможно просверлить каменный топор. Опытным путем было доказано, что лучковое сверло, костяная палочка (или даже деревянная) при помощи песка и воды прекрасно сверлят камень. И таких примеров множество. Вот и на Куликовом поле проводили эксперименты по пробиванию доспехов и защитного снаряжения различными видами оружия XIV века.
Научная реконструкция занимается близкими вещами применительно к музейному делу. Как правило, это изготовление новоделов для нужд музейных экспозиций и музейных занятий.
Надо, к примеру, при создании выставки показать, как выглядел средневековый купец эпохи викингов, описанный в книге Ибн Фадлана "Путешествие в страну Булгар на Волгу". Первым делом проводим исследование с привлечением письменных, изобразительных и материальных источников.
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Нужно понять не только внешний вид одежды, но и детали кроя, особенности шва, тонкости изготовления и ношения предметов снаряжения и убранства. А потом постараться воссоздать предмет из материалов, наиболее близких к исторической эпохе. В результате получается наглядный образ купца-руса, который очень гармонично дополняет подлинные археологические материалы, представленные в витринах.
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Вот еще пример. Для того чтобы познакомить посетителей музея с тем, как стирали и гладили одежду в Средневековье, сотрудники создают музейное занятие под названием "Моем, стираем, гладим в XVI веке". Но использовать во время такого мастер-класса подлинные образцы рубеля, корыта, тканей данной эпохи, конечно, немыслимо.
А образцов мыла и щелока XVI века вообще не сохранилось. Но мы можем воссоздать вполне достойные копии. И с большой долей точности и наглядности провести такое занятие для посетителей музея. Причем не один раз, а регулярно.
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В Национальном музее Республики Татарстан для этих и подобных видов работ в 2002 году создан отдел научной реконструкции, который я и возглавляю. В отделе работает пять сотрудников. Мы ведем научную деятельность – изучаем материалы для создания новоделов и изготавливаем необходимые образцы.
– Кто занимается в движении реконструкторов?
– Самые разные люди: от старших школьников до пенсионеров, от студентов до титулованных научных работников и бизнесменов. Это очень позитивное и разностороннее движение, которое позволяет реализовывать себя в самых разных областях деятельности: в спорте, в туризме, ремесленной деятельности и художественном творчестве. Ну и в научной работе, конечно.
В реконструкторском движении много направлений. При этом участникам приходится чаще всего получать навыки не в одном, а сразу в нескольких направлениях.
Например, самый обыкновенный, ничем не примечательный человек захотел поехать на фестиваль "Поле Куликово". Он начинает изучать историю Куликовской битвы, получает представление об историческом костюме. Он должен быть в неплохой физической форме, ведь ему придется носить доспехи и принимать участие как минимум в реконструкции боя.
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Он получает и туристические навыки. Ведь на фестивале придется жить в палатке, готовить на костре, много ходить. Он видит другой регион, посещает Музей Куликовской битвы. И это если мы говорим о самом простом участнике движения. А зачастую люди готовятся основательно: учатся какому-нибудь ремеслу, упорно тренируются, изучают литературу, многие поют и пишут стихи, рассказы, даже романы. Если ты руководитель даже небольшого клуба, то приходится вести и организационную работу.
Вот и получается, что, занимаясь реконструкцией, человек всесторонне развивается, творит. Поэтому в движении так много ярких, неординарных личностей.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
– Это очень многогранное явление. С одной стороны, это форма общественно полезной культурно-массовой деятельности. Ведь так получилось, что движение военно-историческое, и подавляющее большинство фестивалей связано с памятными событиями военной истории.
А в составе программы каждого фестиваля основным событием является военно-историческая реконструкция – оживающая картина из далекого прошлого. И тогда зритель (а их на показательные выступления собирается много сотен, а то и тысяч человек) может своими глазами увидеть то, о чем читал в книгах и смотрел в кино. Это очень сильные впечатления.
С другой стороны, это прекрасная возможность для участников реконструкторских клубов реализовать долгие месяцы подготовки, машина времени, которая позволяет временно пожить в условиях далекого прошлого, почувствовать себя в шкуре далекого предка, и, конечно, пообщаться с единомышленниками.
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Фестиваль – это как соревнования в спорте. И чем более высокого ранга соревнование, тем больше мотивации принять в нем участие.
– Как проходит жизнь в клубе вне фестивалей?
– Конечно, фестивали – это лишь малая часть жизни клубов. Регулярность и разнообразие занятий – это основа жизнедеятельности любого объединения. Например, надо регулярно заниматься фехтовальной подготовкой, если у вас клуб Средневековья. Или строевой подготовкой, если у вас клуб наполеоновских войн.
Много времени занимает изготовление тех или иных вещей для фестиваля как личных, так и общественных. Ведь кроме индивидуального костюма и доспеха нужны еще шатры, столы, лавки, костровое имущество и прочее.
Многие клубы ведут просветительскую деятельность: выступления, лекции, показы, работа с молодежью, не входящей в клуб. Еще в каждом клубе есть свои внутренние мероприятия: праздники, собрания, чтение научных лекций и походы по выставкам, музеям. Интенсивность жизни, конечно, зависит от каждого конкретного клуба.
В нашем военно-историческом клубе "Витязь" (г. Казань) занятия проводятся в среднем три раза в неделю. При этом каждый может выбрать занятие себе по душе. И конечно, тут прослеживается возрастная тенденция: молодежь больше тяготеет к физическим занятиям, а старшее поколение либо занимается ремеслом, либо экскурсиями, лекциями.
Однако есть у нас и много общих дел, ведь клуб работает при музее. Мы постоянно участвуем в музейных мероприятиях, таких как 23 Февраля, "Ночь музеев", 9 Мая и т.д.
– Зачем человеку в XXI веке ткать полотно или носить доспехи?
– А зачем люди занимаются спортом, ездят на рыбалку, занимаются вышиванием и вообще занимаются любым хобби? Движение реконструкции очень позитивно и многогранно. Тут каждый может реализовать себя в самых разных направлениях: от физкультуры до научной деятельности, от изготовления предметов старины до стихосложения.
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И к тому же есть много людей, кто имеет с этой деятельности неплохое финансовое подспорье. Ведь сейчас сложился вполне развитый рынок: от продажи необходимых для участия в реконструкторских мероприятиях вещей до услуг по организации профильных мероприятий. И все это пользуется спросом.
Лично для меня – это основная работа. Так что я вообще реконструктор-профессионал. Пример счастливого человека, у которого хобби является профессией.
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