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В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение

В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение - РИА Новости, 18.05.2023

В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение

Техническое движение возобновлено на участке в Симферопольском районе, где сошли с путей вагоны, грузовые и пассажирские поезда начнут движение с утра пятницы,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:01

2023-05-18T20:01

2023-05-18T20:01

происшествия

сергей аксенов (политик)

крымская железная дорога

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Техническое движение возобновлено на участке в Симферопольском районе, где сошли с путей вагоны, грузовые и пассажирские поезда начнут движение с утра пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, сообщил минтранс Крыма, начаты восстановительные работы.

россия

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергей аксенов (политик), крымская железная дорога, россия, республика крым