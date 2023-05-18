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В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение - РИА Новости, 18.05.2023
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20:01 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/dvizhenie-1872754529.html
В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение
В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение - РИА Новости, 18.05.2023
В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение
Техническое движение возобновлено на участке в Симферопольском районе, где сошли с путей вагоны, грузовые и пассажирские поезда начнут движение с утра пятницы,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:01
2023-05-18T20:01
происшествия
сергей аксенов (политик)
крымская железная дорога
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Техническое движение возобновлено на участке в Симферопольском районе, где сошли с путей вагоны, грузовые и пассажирские поезда начнут движение с утра пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, сообщил минтранс Крыма, начаты восстановительные работы.
россия
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происшествия, сергей аксенов (политик), крымская железная дорога, россия, республика крым
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Крымская железная дорога, Россия, Республика Крым
В Крыму на месте схода вагонов восстановили техническое движение

Аксенов: на участке в Крыму, где сошли с путей вагоны, возобновили техническое движение

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Техническое движение возобновлено на участке в Симферопольском районе, где сошли с путей вагоны, грузовые и пассажирские поезда начнут движение с утра пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение. Уже к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме", - написал Аксенов в своем телеграм – канале.
Вагоны с зерном утром в четверг сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). В результате схода с рельсов восьми вагонов повреждено до 150 метров дорожного полотна, сообщил минтранс Крыма, начаты восстановительные работы.
"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

ЧП произошло между станциями Чистенькая и Почтовое. С рельсов сошли около восьми вагонов грузового поезда.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

ЧП произошло между станциями Чистенькая и Почтовое. С рельсов сошли около восьми вагонов грузового поезда.

© РИА Новости / Макс Ветров
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1 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — рассказал житель села Чистенькое.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — рассказал житель села Чистенькое.

© РИА Новости / Макс Ветров
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2 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

На месте аварии видны раскуроченные рельсы и шпалы. Часть вагонов лежат на обочине.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

На месте аварии видны раскуроченные рельсы и шпалы. Часть вагонов лежат на обочине.

© РИА Новости / Макс Ветров
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3 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

В район ЧП направили восстановительные поезда. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

В район ЧП направили восстановительные поезда. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна.

© РИА Новости / Макс Ветров
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4 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Восстановить пути и открыть движение планируют в течение суток.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Восстановить пути и открыть движение планируют в течение суток.

© РИА Новости / Макс Ветров
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5 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Обстоятельства произошедшего выясняются. Работают представители правоохранительных органов.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Обстоятельства произошедшего выясняются. Работают представители правоохранительных органов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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6 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

"Крымская железная дорога" связала сход вагонов под Симферополем с "вмешательством посторонних лиц".

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

"Крымская железная дорога" связала сход вагонов под Симферополем с "вмешательством посторонних лиц".

© РИА Новости / Макс Ветров
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7 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ЧП "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ЧП "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
8 из 8

ЧП произошло между станциями Чистенькая и Почтовое. С рельсов сошли около восьми вагонов грузового поезда.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
1 из 8

"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — рассказал житель села Чистенькое.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте аварии видны раскуроченные рельсы и шпалы. Часть вагонов лежат на обочине.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
3 из 8

В район ЧП направили восстановительные поезда. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
4 из 8

Восстановить пути и открыть движение планируют в течение суток.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
5 из 8

Обстоятельства произошедшего выясняются. Работают представители правоохранительных органов.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Крымская железная дорога" связала сход вагонов под Симферополем с "вмешательством посторонних лиц".

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ЧП "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.

© РИА Новости / Макс Ветров
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8 из 8
 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)Крымская железная дорогаРоссияРеспублика Крым
 
 
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