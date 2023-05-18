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В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ - РИА Новости, 18.05.2023
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21:12 18.05.2023 (обновлено: 21:22 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/dsnv-1872768185.html
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ - РИА Новости, 18.05.2023
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:12
2023-05-18T21:22
сша
договор снв-3
в мире
китай
конгресс сша
джим риш
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте сенатского комитета по международным отношениям.Авторами документа, получившего название "Нет новому договору об СНВ", выступили сенаторы Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США.Он выразил уверенность, что новый закон "исправит эти ошибки", обязав включать в будущие договоренности о контроле над вооружениями все разновидности ядерного оружия, а также распространить их действие на Китай. "Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками - Китаем и Россией", - полагает Риш.
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сша, договор снв-3, в мире, китай, конгресс сша, джим риш, марко рубио
США, Договор СНВ-3, В мире, Китай, Конгресс США, Джим Риш, Марко Рубио
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

Республиканцы внесли в конгресс США законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте сенатского комитета по международным отношениям.
Авторами документа, получившего название "Нет новому договору об СНВ", выступили сенаторы Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США.
«
"Решение администрация (президента США Джо – ред.) Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности", - заявил по этому поводу сенатор Риш, добавив, что это, в частности, якобы "предоставило Китаю свободу захватывающими дух темпами наращивать системы стратегического ядерного оружия".
Он выразил уверенность, что новый закон "исправит эти ошибки", обязав включать в будущие договоренности о контроле над вооружениями все разновидности ядерного оружия, а также распространить их действие на Китай. "Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками - Китаем и Россией", - полагает Риш.
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СШАДоговор СНВ-3В миреКитайКонгресс СШАДжим РишМарко Рубио
 
 
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