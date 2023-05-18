https://ria.ru/20230518/dsnv-1872768185.html

В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ - РИА Новости, 18.05.2023

В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:12

2023-05-18T21:12

2023-05-18T21:22

сша

договор снв-3

в мире

китай

конгресс сша

джим риш

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте сенатского комитета по международным отношениям.Авторами документа, получившего название "Нет новому договору об СНВ", выступили сенаторы Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США.Он выразил уверенность, что новый закон "исправит эти ошибки", обязав включать в будущие договоренности о контроле над вооружениями все разновидности ядерного оружия, а также распространить их действие на Китай. "Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками - Китаем и Россией", - полагает Риш.

https://ria.ru/20230516/dsnv-1872122174.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, договор снв-3, в мире, китай, конгресс сша, джим риш, марко рубио