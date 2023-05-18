В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Республиканцы внесли в конгресс США законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте сенатского комитета по международным отношениям.
Авторами документа, получившего название "Нет новому договору об СНВ", выступили сенаторы Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США.
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"Решение администрация (президента США Джо – ред.) Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности", - заявил по этому поводу сенатор Риш, добавив, что это, в частности, якобы "предоставило Китаю свободу захватывающими дух темпами наращивать системы стратегического ядерного оружия".
Он выразил уверенность, что новый закон "исправит эти ошибки", обязав включать в будущие договоренности о контроле над вооружениями все разновидности ядерного оружия, а также распространить их действие на Китай. "Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками - Китаем и Россией", - полагает Риш.